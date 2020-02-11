В Якутии сформируют студенческий отряд проводников

В Якутии, где поездка на пассажирском поезде до сих пор воспринимается как большое приключение, в этом году впервые сформируют студенческий отряд проводников. Соответствующее соглашение с региональным отделением "Российских студенческих отрядов" заключил местный транспортный техникум.

- У пассажиров вагонов по маршруту Тында-Владивосток появится возможность оценить труд наших студентов, - отметил директор техникума Василий Петров.

Работать ребятам предстоит за пределами Якутии, но это - знаковое событие именно для региона. До лета прошлого года здесь вообще не было потребности в профессии "проводник". Первый регулярный пассажирский поезд, составленный всего из четырех вагонов, отправился из Нижнего Бестяха в июле 2019 года. Часть билетов в нем раскупили люди, которые поехали прокатиться на экзотическом виде транспорта, услышать перестук колес. Да и сейчас многие якутяне устраивают семейные экскурсии на новый железнодорожный вокзал - просто посмотреть.

В конце января этого года в первый рейс со станции Нижний Бестях отправился вагон беспересадочного сообщения до Хабаровска. На него было продано всего восемь билетов - пока народ только привыкает к тому, что в регион пришли рельсы. Но с первых чисел мая начнет ходить ежедневный поезд до Нерюнгри, разрабатывается запуск беспересадочного маршрута до Иркутска. Республика, где безальтернативным видом транспорта для дальних поездок всегда была авиация, вливается в систему путей сообщения страны.