В Приморье может возникнуть дефицит овощей из-за новых правил в КНР

Карантинная служба КНР ввела дополнительные требования к вывозимой из страны плодоовощной продукции. А это чревато тем, что китайские овощи в Приморье поступать не будут, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, по словам врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, требуется предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также перевозка лишь одного вида товара в машине. Но грузовик одного салата, например, никто покупать не будет.

На оптово-розничной базе "Дружба" китайских овощей нет и о новых поступлениях пока неизвестно.

- После открытия границы мы получили 1 350 тонн товара. Он разошелся очень быстро, сейчас на складах осталось максимум 100 тонн, - сказал Калитин.

Министерство промышленности и торговли края собирается инициировать рабочую встречу специалистов Россельхознадзора с коллегами из карантинной службой Китая, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

По данным краевого минпромторга, цены на оставшиеся овощи выросли на 30 процентов. Продукты возможно будут закупать в Иране, Израиле, Турции, Казахстане, Узбекистане. Однако, учитывая логистику, эти овощи будут стоить еще дороже.