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11.02.2020 04:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о деятельности экстремистской организации, запрещенной решением суда (часть первая статьи 282.2 УК РФ).

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Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы". Ее участники проводили собрания и публичные проповеди, собирали пожертвования.

10 февраля следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции при поддержке Росгвардии провели обыски у возможных участников запрещенной секты. Для этого были сформированы более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в населенных пунктах.

Расследование уголовного дела продолжается.

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