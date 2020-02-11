В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

В Забайкальском крае следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о деятельности экстремистской организации, запрещенной решением суда (часть первая статьи 282.2 УК РФ).

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы". Ее участники проводили собрания и публичные проповеди, собирали пожертвования.

10 февраля следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции при поддержке Росгвардии провели обыски у возможных участников запрещенной секты. Для этого были сформированы более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в населенных пунктах.

Расследование уголовного дела продолжается.