При этом посетители ТЦ реагируют по-разному - кто-то осуждающе, кто-то с любопытством, а охранник даже решает сопроводить странную парочку.
"Полиция проводит проверку по факту появившихся в интернете и в СМИ сообщений об этой "акции" блогера. Заявлений от жителей города по поводу случившегося пока не поступало", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что в действиях блогера может усматриваться административное правонарушение "мелкое хулиганство". Правда, для привлечения к ответственности за неуважение к обществу должны быть заявления от граждан, которых пока нет.
Молодцов не первый раз обретает скандальную известность в Нижнем Новгороде благодаря своим "перформансам". Ранее он выкладывал видео, на котором якобы прыгает с моста, затем он ложился под поезд в метро. А прошлым летом Молодцов попал даже в федеральные выпуски новостей, "прокатившись" по улицам на "Гелендвагене". Внедорожник он сделал из картонного короба, поместив его на велосипед. В октябре 2019 года блогер приставал к прохожим, переодевшись в полицейского.