Нижегородские полицейские начали проверку в отношении местного скандального блогера Ильи Молодцова. Их заинтересовал один из видеороликов, который молодой человек выложил на свою страницу в соц­сети. На видео парень водит по магазину девушку, на которой из одежды только нижнее белье, черные угги и кожаная полумаска на лице. Но самое скандальное даже не то, как выглядит девушка, а то, что блогер ведет ее на железном поводке. Действо происходит в крупнейшем торговом центре города "Седьмое небо". Девушка по пути несколько раз садится на шпагат.

При этом посетители ТЦ реагируют по-разному - кто-то осуждающе, кто-то с любопытством, а охранник даже решает сопроводить странную парочку.

"Полиция проводит проверку по факту появившихся в интернете и в СМИ сообщений об этой "акции" блогера. Заявлений от жителей города по поводу случившегося пока не поступало", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что в действиях блогера может усматриваться административное правонарушение "мелкое хулиганство". Правда, для привлечения к ответственности за неуважение к обществу должны быть заявления от граждан, которых пока нет.

Молодцов не первый раз обретает скандальную известность в Нижнем Новгороде благодаря своим "перформансам". Ранее он выкладывал видео, на котором якобы прыгает с моста, затем он ложился под поезд в метро. А прошлым летом Молодцов попал даже в федеральные выпуски новостей, "прокатившись" по улицам на "Гелендвагене". Внедорожник он сделал из картонного короба, поместив его на велосипед. В октябре 2019 года блогер приставал к прохожим, переодевшись в полицейского.