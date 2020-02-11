Районный суд наказал штрафом хозяйку магазинчика "Овощи-фрукты-сухофрукты" на Привокзальной улице в Чебоксарах за то, что у нее за прилавком на момент проверки миграционной службой оказался гражданин Таджикистана. А договор на работу продавцом хозяйка павильончика с гастарбайтером не заключала.
С наказанием индивидуальная предпринимательница не согласилась. Гражданка вообще заявила, что ничего не нарушала и что она поступила по закону.
Попробовала хозяйка магазинчика доказать свою правоту в Чебоксарах. Не вышло. Дошла до Конституционного суда. Там к ее доводам отнеслись серьезно. Аргументы заявительницы изучили и… разъяснили, что гражданка закон поняла правильно и не дело чиновников толковать его "в расширенном формате". По мнению высшего суда страны, вопрос, который задала им жительница Чебоксар, совсем не мелкий, а очень даже большой, можно сказать - государственный.
По статистике налоговой службы страны, в прошлом году в России только индивидуальных предпринимателей было почти три с половиной миллиона человек. И почти все они набирают на работу приезжих. А есть еще мелкий и средний бизнес, и у всех у них работают гастарбайтеры. Так что публикуемое сегодня решение КС с большим интересом прочтут в первую очередь предприниматели, у которых работают граждане из ближнего зарубежья.
А теперь важные подробности этого решения.
КС попросили проверить конституционность пункта 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ, части второй статьи 67 Трудового кодекса РФ и абзаца первого пункта 8 статьи 13 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Именно такая просьба содержится в жалобе предпринимательницы Александры Викторовой 25 лет. Она хозяйка небольшого уличного киоска.
Палатка "Овощи и фрукты" расположена на оживленной остановке общественного транспорта возле двух чебоксарских вокзалов: пригородного автобусного и железнодорожного.
В апреле 2017 года Викторова наняла на работу гражданина Таджикистана Джумабека Латифова. Как положено по закону, уведомила миграционную службу о заключении с ним трудового договора. У него все документы были в полном порядке, включая разрешение на жизнь и работу в России.
Два года все было в полном порядке. Но в феврале 2019 года случилась так называемая плановая проверка с участием сотрудников районной прокуратуры, налоговой, Росгвардии и УФСБ. Вот тогда-то и выяснилось, что Латифов кроме своих прямых обязанностей крутить баранку еще работает продавцом в киоске.
Проверяющие составили протокол. Потребовали объяснения с продавца-водителя. Тот утверждал, что сама Александра заболела и попросила ее подменить. Но такие аргументы не спасли. И протокол "поплыл" по инстанциям.
Заместитель районного прокурора квалифицировал "бездействие ИП Викторовой" как административное правонарушение. Чиновник республиканской госинспекции труда "назначил" административное наказание. Ну, а Ленинский районный суд на основании этих документов вынес постановление - оштрафовать предпринимательницу на 200 тысяч рублей. Александра Викторова попыталась опротестовать штраф в вышестоящих судах республики. Дошла до местного Верховного суда. Но те оставляли решение в силе.
После наказания Викторова отправила миграционным чиновникам уведомление. Написала, что она заключила со своим работником трудовой договор "о работе продавцом".
Вот только в управлении по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике его не приняли. Предпринимательнице ответили, что второй договор ее с Латифовым им не нужен - у них уже есть договор с этим человеком "по профессии водитель автомобиля".
Викторова правильно решила, что разобраться с головоломкой может только Конституционный суд. И он ответил: "оспариваемыми нормами не предусмотрена обязанность уведомлять чиновников о любых изменениях трудового договора. Это не может быть квалифицировано как административное правонарушение".
Высший суд страны подчеркнул: по общему правилу Трудовой кодекс запрещает требовать от работника выполнения обязанностей, "не обусловленных трудовым договором" . Однако может возникнуть необходимость поручить работнику "иную оплачиваемую работу".
Это допускается по соглашению сторон и с письменного разрешения работника. Эта норма в полной мере распространяется и на трудовые отношения с иностранцами.
Вывод Конституционного суда РФ звучит так: "Поручение иностранному гражданину работы, не предусмотренной трудовым договором, отличной от указанной в уведомлении миграционной службе, или по иному адресу, предполагает лишь изменение условий и осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ".
Высшая судебная инстанция страны подчеркивает: оспариваемыми нормами не предусмотрена обязанность уведомлять "должный орган" о любых изменениях договора. И это не может быть квалифицировано как административное правонарушение. "Иное фактически приводило бы к возложению на работодателя административной ответственности за деяние, которое прямо не запрещено законом, что не согласовывалось бы Конституцией РФ".
В своем решении Конституционный суд объявил - дело заявительницы подлежит пересмотру.
Предпринимательница рассказала корреспонденту "РГ", что в Санкт-Петербург не ездила и на заседании суда не была. Но о своей победе знает. Присужденные ей 200 тысяч она еще не заплатила и теперь думает, как бы этот штраф опротестовать.
По закону решения Конституционного суда РФ не оспариваются и не опротестовываются. Они просто исполняются. А это означает, что штраф Александре Викторовой отменят.
Алексей Павлов, юрист, защищал интересы Викторовой в Конституционном суде:
- Александра Викторова при рассмотрении дела в суде первой инстанции никакой юридической помощью не пользовалась. Вынесенное Конституционным судом РФ постановление внесло определенную ясность в применении норм, определяющих порядок исполнения работодателями обязанностей, обусловленных допуском к работе иностранных граждан, и меры ответственности за их неисполнение. Учитывая, что привлечение к административной ответственности влечет очень строгое административное наказание, то выводы, изложенные в постановлении Конституционного суда РФ, будут востребованы как работодателями, так и государственными органами, осуществляющими надзор в соответствующих их полномочиям сферах деятельности.