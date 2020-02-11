"Российская газета" публикует не совсем обычное постановление Конституционного суда РФ. Высшая судебная инстанция страны внимательнейшим образом рассмотрела, на первый взгляд, ну очень мелкий вопрос.

Джумабек Латифов, несмотря на все суды, до сих пор трудится в палатке Викторовой. Фото: Евгений Петров

Районный суд наказал штрафом хозяйку магазинчика "Овощи-фрукты-сухофрукты" на Привокзальной улице в Чебоксарах за то, что у нее за прилавком на момент проверки миграционной службой оказался гражданин Таджикистана. А договор на работу продавцом хозяйка павильончика с гастарбайтером не заключала.

С наказанием индивиду­альная предпринимательница не согласилась. Гражданка вообще заявила, что ничего не нарушала и что она поступила по закону.

Попробовала хозяйка магазинчика доказать свою правоту в Чебоксарах. Не вышло. Дошла до Конституционного суда. Там к ее доводам отнеслись серьезно. Аргументы заявительницы изучили и… разъяснили, что гражданка закон поняла правильно и не дело чиновников толковать его "в расширенном формате". По мнению высшего суда страны, вопрос, который задала им жительница Чебоксар, совсем не мелкий, а очень даже большой, можно сказать - государственный.

По статистике налоговой службы страны, в прошлом году в России только индивидуальных предпринимателей было почти три с половиной миллиона человек. И почти все они набирают на работу приезжих. А есть еще мелкий и средний бизнес, и у всех у них работают гастарбайтеры. Так что публикуемое сегодня решение КС с большим интересом прочтут в первую очередь предприниматели, у которых работают граждане из ближнего зарубежья.

По мнению высшего суда страны, вопрос, который задала им жительница Чебоксар, не мелкий, а очень даже большой, можно сказать - государственный

А теперь важные подробности этого решения.

КС попросили проверить конституционность пункта 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ, части второй статьи 67 Трудового кодекса РФ и абзаца первого пункта 8 статьи 13 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Именно такая просьба ­содержится в жалобе предпринимательницы Александры Викторовой 25 лет. Она ­хозяйка небольшого уличного киоска.

Палатка "Овощи и фрукты" расположена на оживленной остановке общественного транспорта возле двух чебоксарских вок­залов: пригородного автобусного и железнодорожного.

В апреле 2017 года Викторова наняла на работу гражданина Таджикистана Джумабека Латифова. Как положено по закону, уведомила миграционную службу о заключении с ним трудового договора. У него все документы были в полном порядке, включая разрешение на жизнь и работу в России.

Два года все было в полном порядке. Но в феврале 2019 года случилась так называемая плановая проверка с участием сотрудников районной прокуратуры, налоговой, Росгвардии и УФСБ. Вот тогда-то и выяснилось, что Латифов кроме своих прямых обязанностей крутить баранку еще работает продавцом в киоске.

Проверяющие составили протокол. Потребовали объяснения с продавца-водителя. Тот утверждал, что сама Александра заболела и попросила ее подменить. Но такие аргументы не спасли. И протокол "поплыл" по инстанциям.

Заместитель районного прокурора квалифицировал "бездействие ИП Викторовой" как административное правонарушение. Чиновник республиканской госинспекции труда "назначил" административное наказание. Ну, а Ленинский районный суд на основании этих документов вынес постановление - оштрафовать предпринимательницу на 200 тысяч рублей. Александра Викторова попыталась опротестовать штраф в вышестоящих судах республики. Дошла до местного Верховного суда. Но те оставляли решение в силе.

После наказания Викторова отправила миграционным чиновникам уведомление. Написала, что она заключила со своим работником трудовой договор "о работе продавцом".

Вот только в управлении по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике его не приняли. Предпринимательнице ответили, что второй договор ее с Латифовым им не нужен - у них уже есть договор с этим человеком "по профессии водитель автомобиля".

Викторова правильно решила, что разобраться с головоломкой может только Конституционный суд. И он ответил: "оспариваемыми нормами не предусмотрена обязанность уведомлять чиновников о любых изменениях трудового договора. Это не может быть квалифицировано как административное правонарушение".

Высший суд страны подчеркнул: по общему правилу Трудовой кодекс запрещает требовать от работника выполнения обязанностей, "не обусловленных трудовым договором" . Однако может возникнуть необходимость поручить работнику "иную оплачиваемую работу".

Это допускается по соглашению сторон и с письменного разрешения работника. Эта норма в полной мере распространяется и на трудовые отношения с иностранцами.

Вывод Конституционного суда РФ звучит так: "Поручение иностранному гражданину работы, не предусмотренной трудовым договором, отличной от указанной в уведомлении миграционной службе, или по иному адресу, предполагает лишь изменение условий и осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ".

Высшая судебная инстанция страны подчеркивает: оспариваемыми нормами не предусмотрена обязанность уведомлять "должный орган" о любых изменениях договора. И это не может быть квалифицировано как административное правонарушение. "Иное фактически приводило бы к возложению на работодателя административной ответственности за деяние, которое прямо не запрещено законом, что не согласовывалось бы Конституцией РФ".

200 тысяч рублей для палатки "Овощи-фрукты-сухофрукты" у автовокзала в Чебоксарах - это очень большая, можно сказать, почти неподъемная сумма

В своем решении Конституционный суд объявил - дело заявительницы подлежит пересмотру.

Предпринимательница рассказала корреспонденту "РГ", что в Санкт-Петербург не ездила и на заседании суда не была. Но о своей победе знает. Присужденные ей 200 тысяч она еще не заплатила и теперь думает, как бы этот штраф опротестовать.

По закону решения Конституционного суда РФ не оспариваются и не опротестовываются. Они просто исполняются. А это означает, что штраф Александре Викторовой отменят.

Компетентно

Алексей Павлов, юрист, защищал интересы Викторовой в Конституционном суде:

- Александра Викторова при рассмотрении дела в суде первой инстанции никакой юридической помощью не пользовалась. Вынесенное Конституционным судом РФ постановление внесло определенную ясность в применении норм, определяющих порядок исполнения работодателями обязанностей, обусловленных допуском к работе иностранных граждан, и меры ответственности за их неисполнение. Учитывая, что привлечение к административной ответственности влечет очень строгое административное наказание, то выводы, изложенные в постановлении Конституционного суда РФ, будут востребованы как работодателями, так и государственными органами, осуществляющими надзор в соответствующих их полномочиям сферах деятельности.