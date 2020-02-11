Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту

С 23 по 24 мая 2020 года в Нижнем Новгороде состоится финал чемпионата России по киберспорту. В рамках турнира пройдут соревнования по основным 6 видам программы. Это Dota 2, Star Craft II, NHL 20, Tekken 7, Rotor Rush и Clash Royal.

"Мы продолжаем развивать массовый киберспорт в регионах России и рады, что гранд-финал чемпионата России пройдёт в Нижнем Новгороде, городе с богатыми спортивными традициями и историей. Кроме того, значительно расширена программа - дисциплин стало больше и, помимо уже классических турниров по Dota 2 и мобильных соревнований по Clash Royale, мы добавили файтинг Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush, спортивный симулятор NHL 20, а также культовый StarCraft II", - отметил Дмитрий Смит, президент Федерации киберспорта России.

В рамках подготовки к финалу пройдет серия турниров: каждый победитель получит право участвовать в основном этапе. Соревнования пройдут среди граждан России, минимальный возраст участников - 14 лет. Призовой фонд чемпионата России по киберспорту составляет 4 миллиона рублей.

В прошлом году в соревнованиях, организованных ФКС России, приняли участие более 20000 человек, а финал прошёл в Москве.