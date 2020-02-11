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11.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

И у земли бывает изжога

Аграриям компенсируют часть затрат на известкование почвы
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Экономика Поволжья № 28(8082)

В Прикамье в текущем году вводится новая форма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Теперь аграрии могут рассчитывать на частичное возмещение средств, затраченных на известкование кислых почв.

Размер субсидии будет рассчитываться от фактически понесенных затрат, но не превысит 56 процентов. Такая мера господдержки в регионе появилась впервые.

Фото: iStock
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По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксаны Бредневой, целью нововведения является увеличение объемов производства продукции растениеводства.

- В Прикамье из 723,6 тысячи гектаров пашни кислотные почвы занимают 592,9 тысячи гектаров, то есть более 80 процентов. Урожайность на таких землях в среднем на 30 процентов ниже, чем на нейтральных. Чтобы снизить кислотность, прибегают к известкованию. Такая методика уже на второй год после внесения мелиоранта позволяет повысить урожайность, - отметила министр.

По данным регионального минсельхоза, аграрии смогут получить субсидию на мероприятия в области известкования, проведенные в отчетном финансовом году, до начала посевных сельскохозяйственных работ. В прошлом году в Пермском крае было проведено известкование 1,2 тысячи гектаров кислотных почв, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Фото: Валерий Морев/ РГ
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В 2020 году на возмещение сельским хозяйствам затрат на известкование кислотных почв будет направлено порядка 5,5 миллиона рублей, из них более 3,9 миллиона - средства федерального бюджета. Средняя стоимость известкования гектара кислых почв в крае, по предварительным расчетам, составляет около 12 тысяч рублей.

Подробнее с условиями предоставления субсидии можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Не позднее 1 марта текущего года там будет размещен перечень необходимых для этого документов и указана дата начала их приема. О других мерах поддержки сельскохозяйственников можно узнать по телефону (342) 265-55-65.

Кстати

В конце прошлого года в Пермском крае начал работать центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Теперь, чтобы узнать, например, какие формы господдержки аграрии могут получить и что для этого нужно, достаточно обратиться в центр лично или по телефону 8(342)265-06-73, и специалисты ответят на все вопросы. Структура создана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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