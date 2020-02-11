В Казани из-за пожара в лицее эвакуировали 750 человек

В казанском лицее №186 произошло возгорание. Пожарным быстро удалось затушить огонь, обошлось без жертв.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан, сигнал о пожаре поступил в 12 часов дня. К моменту прибытия Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона из здания школы уже эвакуировали 700 учеников и 50 человек персонала.

По предварительной информации, загорелись вещи и мебель в кабинете на первом этаже. Площадь возгорания - один квадратный метр. Менее чем за полчаса пожар был ликвидирован.

Как уточняют в мэрии Казани, возгорание произошло в кабинете информатики. Всех школьников после ЧП отпустили домой. Завтра учебный процесс продолжится в штатном режиме.