В Прикамье осужден мужчина, заставлявший пасынка стоять на макаронах

Красновишерский районный суд признал виновным жителя Прикамья в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки". Уголовное дело дело расследовалось СУ СК России по Пермскому краю.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в суде, мужчина в течение трех лет применял к своему семилетнему пасынку пытки. В частности, он заставлял ребенка опускаться на колени и стоять в такой позе на макаронах длительное время. При этом осужденный лишал несовершеннолетнего возможности сходить в туалет, а также избивал его.

Суд приговорил жителя Прикамья к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.