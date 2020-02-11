В Прикамье за экологией на мусорных полигонах будут следить дроны

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали методику, которая позволит с помощью беспилотников контролировать экологическую ситуацию на полигонах с твердыми коммунальными отходами.

- С помощью дронов можно исследовать мусорные полигоны на разных этапах жизненного цикла. В частности, можно выяснить, как выделяется биогаз и меняется тепловой режим захоронения. Детальная информация поможет в дальнейшем оперативно находить места, где возможно проседание массива из-за разложения отходов, - пояснила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Мозжегорова.

Информация о процессах, происходящих на мусорных полигонах, будет востребована предприятиями, которые эксплуатируют объекты захоронения отходов, а также региональными операторам и государственными надзорными органами.

Напомним, что сегодня в России почти полторы тысячи специальных полигонов для захоронения отходов, а также порядка семи тысяч санкционированных свалок.