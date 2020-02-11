Новости

25-летний актер из "Моей ужасной няни" вышел на пробежку и умер 12:52
В МИД заявили о провале планов США по сдерживанию России 12:50
В Югре пассажиры легковушки погибли в ДТП с автокраном 12:49
Калининградские ученые нашли способ сделать овощи более полезными 12:48
"Почта России" объявила о старте сотрудничества с iHerb 12:45
В Прикамье за экологией на мусорных полигонах будут следить дроны 12:42
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок 12:41
В Астрахани уволилась учительница, заподозренная в романе с учеником 12:39
Лукашенко призвал журналистов честно и объективно говорить с людьми 12:38
Еноты в Московском зоопарке заснули с опозданием на 2 месяца 12:37
Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу еще одного ребенка 12:32
В Перми не подтвердилась информация об убийстве пожилых пациентов 12:29
Хрюнов намерен организовать бой Александра Емельяненко и Сергея Харитонова 12:23
Избрана новый председатель городского совета Керчи 12:23
Вокалист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП 12:23
Экономисты предсказали потерю доверия людей к технологиям 12:22
В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов 12:21
Уполномоченному по правам человека могут запретить иметь второе гражданство 12:07
КамАЗ запатентовал грузовик без кабины. Первые изображения 12:07
Обнаружен новый вид динозавра - "жнец смерти" 12:05
В Крыму проведут ревизию всех памятников Великой Отечественной войне 12:04
В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение задержанного 11:56
В аэропорту Сочи уронили переноску с собакой 11:53
Число безвизовых туристов в Брестской области увеличилось на 70% 11:45
В ГД внесен проект о повторном маткапитале на четвертого ребенка 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 12:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье за экологией на мусорных полигонах будут следить дроны

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали методику, которая позволит с помощью беспилотников контролировать экологическую ситуацию на полигонах с твердыми коммунальными отходами.

Фото: Владислав Солдаткин
Изобретение курганцев совершит прорыв в автомобилестроении

- С помощью дронов можно исследовать мусорные полигоны на разных этапах жизненного цикла. В частности, можно выяснить, как выделяется биогаз и меняется тепловой режим захоронения. Детальная информация поможет в дальнейшем оперативно находить места, где возможно проседание массива из-за разложения отходов, - пояснила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Мозжегорова.

Информация о процессах, происходящих на мусорных полигонах, будет востребована предприятиями, которые эксплуатируют объекты захоронения отходов, а также региональными операторам и государственными надзорными органами.

Напомним, что сегодня в России почти полторы тысячи специальных полигонов для захоронения отходов, а также порядка семи тысяч санкционированных свалок.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам