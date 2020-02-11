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11.02.2020 20:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре рассказали о комплексном развитии региона

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области 10 февраля состоялось оперативное совещание под председательством первого вице-губернатора - председатель правительства Виктора Кудряшева. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал о ходе выполнения программы действий правительства по реализации послания президента Федеральному Собранию и послания губернатора Самарской области в 2019 году.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- Реализованные мероприятия носили комплексный характер и в каждой сфере деятельности мы имеем значимые результаты для развития региона, - подчеркнул Дмитрий Богданов. - Особо хотелось бы отметить, что выполнены все прямые поручения президента в адрес высших должностных лиц субъектов.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области наметил точки экономического роста региона

Успешное выполнение комплекса мероприятий социально-экономического характера стало возможным во много благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом. Уже в феврале этого года губернатор Дмитрий Азаров в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона отметил, что реализация национальных проектов - основной тренд губернской политики.

- Они дают свой эффект уже сейчас. И наша общая задача, общая ответственность сделать так, чтобы темпы позитивных изменений нарастали с каждым годом, чтобы их результаты были ощутимы для жителей региона не в туманном будущем, не в бумажных показателях, а в жизни и уже сегодня, - подчеркнул глава региона.

Всего программа действий предусматривала реализацию 198 мероприятий, из которых к настоящему времени выполнено 177 - это 89,4 процента от плана. Дмитрий Богданов рассказал о мероприятиях, которые в силу различных причин не были исполнены. Структурным подразделениям региональной власти поручили детально рассмотреть все незавершенные проекты и в короткие сроки обозначить мероприятия по их реализации.

Справка "РГ"

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