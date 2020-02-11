В Удмуртии троих мужчин заподозрили в убийстве девушки

В Можге трое мужчин подозревают в убийстве 25-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Известно, что жертва 31 января этого года пошла в магазин и пропала. По информации следователей, накануне исчезновения она ходила в клуб, где познакомилась с тремя мужчинами. После дискотеки они все вместе ушли домой к одному из мужчин, где девушка и была несколько дней.

По версии СК, в ночь с 3 на 4 февраля мужчины решили ее убить, привели в лес около АЗС на въезде в Можгу, задушили, а потом закидали тело сухими ветками и подожгли.

Двух подозреваемых в убийстве - 27-летнего и 33-летнего мужчин - уже задержали. Им предъявили обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК России "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".