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11.02.2020 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Субсидия для елочки

Обойти обязательные торги не получилось
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 28(8082)
Суд подтвердил незаконность применявшейся саратовскими чиновниками схемы для обхода законодательства о госзакупках. Судебный спор между управлением Федеральной антимонопольной службы по региону и муниципальными властями Саратова продолжался несколько лет и дошел до Верховного суда РФ. В начале февраля высшая судебная инстанция посчитала, что оснований для пересмотра ранее вынесенных судебных решений нет.

Еще в 2017 году сотрудники прокуратуры установили, что за счет бюджетных средств были оплачены различные работы по содержанию муниципального имущества на общую сумму в 139 миллионов рублей. Средства в виде субсидий местные власти перечислили нескольким предприятиям, в том числе пяти муниципальным организациям, без проведения торгов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Так, например, муниципальный "Водосток" получил порядка 60 миллионов рублей на работы по содержанию ливневой канализации, а "Горсвет" - почти семь миллионов рублей на техническое обслуживание уличного освещения. По такой же схеме городскому предприятию "Дорожник Заводского района" заплатили за вывоз мусора. И даже два миллиона рублей на установку главной городской новогодней елки взяли оттуда же.

Решение о выплате спорных субсидий утвердила гордума Саратова, а постановление о порядке выделения средств издала горадминистрация. При этом чиновники не предусмотрели в своем постановлении никаких критериев для отбора получателей субсидии, а в ряде случаев деньги выделялись "задним числом" по факту выполненных работ.

Фактически одни и те же работы оплачивались дважды

В региональном управлении ФАС сочли, что муниципальные власти нарушили законодательство о конкуренции, поскольку заранее определили исполнителей работ и не про-вели торги, где стоимость могла бы снизиться.

- К тому же субсидии выделялись на содержание муниципального имущества, хотя есть установленные тарифы, в которых уже учтены эти расходы, - говорит руководитель УФАС по региону Людмила Борисова.

Фактически одни и те же работы оплачивались дважды.

Фото: iStock
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Антимонопольщики потребовали устранить нарушения, в частности отменить правовые акты. Однако городские власти не согласились и решение контролирующего ведомства обжаловали в суде. Они доказывали, что установленные тарифы не покрывают полностью расходов муниципальных предприятий на содержание, например, ливневой канализации или сетей городского электроосвещения. Также они ссылались, что право на предоставление субсидий хозяйствующим субъектам дает им статья 78 Бюджетного кодекса РФ.

Тяжба прошла три судебные инстанции, и во всех подтверждалось, что УФАС по региону приняло правильное решение. Аргументы: размер тарифа не может влиять на правомерность выплаты субсидий, а 78-я статья на данную ситуацию не распространяется.

Экс-главу Саратова Валерия Сараева, подписавшего восемь незаконных постановлений, управление Федеральной антимонопольной службы привлекло к административной ответственности и оштрафовало на 15 тысяч рублей за каждый правой акт. Бывший градоначальник безуспешно пытался обжаловать это решение и накануне нового года штраф оплатил.

Примечательно, что руководство Саратова, принимавшее решения о выделении субсидий, сменилось еще в 2017 году, однако пришедшая ему на смену новая команда муниципальных управленцев, по-видимому, придерживается точно таких же подходов в расходовании бюджетных средств, иначе зачем было продолжать судиться вплоть до Верховного суда?

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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