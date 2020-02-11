Нижегородский пранкер "выгулял" девушку на поводке по торговому центру

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку по заявлению администрации торгового центра, в котором накануне отличился местный пранкер. Молодой человек "выгулял" на поводке девушку в нижнем белье и БДСМ-маске, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Видеоролик с происходящим блогер выложил в свой Instagram-аккаунт. На видео девушка идет и улыбается, а также демонстрирует хорошую растяжку, садясь на шпагат. Посетители торгового центра были шокированы. Охранники проводили странную парочку до выхода.

В октябре 2019 года пранкер уже разыгрывал нижегородцев, переодевшись в полицейского, в сентябре имитировал наезд на себя поезда в метро, а в мае купался в надувном бассейне на центральной улице Нижнего Новгорода.