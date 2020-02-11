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11.02.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре онкобольную заставили каждый день ездить в больницу за таблеткой

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Самаре пациентка онкологического диспансера вынуждена каждый день ездить за жизненно важным лекарством в больницу, так как его выдают по одной таблетке в день. Ситуацией заинтересовался региональный следственный комитет.

Фото: iStock
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О затруднительном положении ранее поведала сама женщина в соцсетях. Ей диагностировали рак легких, и врач прописал прием дорого препарата "Тагриссо". Женщина узнала, что он является льготным лекарством, и получить его можно бесплатно в диспансере. Однако отпустить сразу упаковку ей отказались, назначив ежедневную выдачу по одной таблетке в день. Из-за этого женщина вынуждена была ездить в больницу ежедневно.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, препарат "Тагриссо", который получает самарчанка, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в список льготных только с 1 января 2020 года. Сейчас идут его закупки. Поэтому пациентка получает таблетки в условиях дневного стационара. Когда препарат поступит в поликлиники, она будет получать его по рецепту врача в амбулаторных условиях и принимать дома.

Теперь в ситуации также разбираются следователи. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, по данному факту организована доследственная проверка. Сотрудники регионального ведомства установят все обстоятельства инцидента, а также проверят исполнение законодательства об обеспечении граждан льготными лекарствами. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Глава СК РФ держит на контроле ход и результаты проверки.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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