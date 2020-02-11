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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Главный узел на Шелковом пути

Логистические возможности Новосибирской области расширятся
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Спецвыпуск № 29(8083)
Первая очередь транспортно-логистического центра "Сибирский" в районе промышленно-логистического парка Новосибирской области и железнодорожной станции Чик будет введена в 2021 году. В полную силу хаб заработает в 2023-м, обслуживая до 300 тысяч контейнеров в год.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru

Транспортно-логистический центр "Сибирский" с большой долей вероятности станет одним из десяти опорных комплексов, которые будут созданы на территории страны в рамках плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.

Также план предусматривает увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Это позволит сократить срок движения грузов от границ с Китаем до стран Европы до семи дней, а также в четыре раза увеличить объем грузов, перевозимых в контейнерах. Ядром ТЛЦ "Сибирский" станет современный контейнерный терминал, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов.

- Востребованность центра не вызывает сомнений, - уверен генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. - С 2016 года объем контейнерных перевозок в России, в том числе на Западно-Сибирской железной дороге, постоянно растет, как и номенклатура перевозимых товаров. Спрос на контейнерные перевозки можно объяснить их универсальностью, они могут использоваться и для грузов с особым режимом. Кроме того, позволяют не производить перетаривание грузов - это экономит и время, и средства.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Объем инвестиций в проект составит 5 миллиардов рублей, инвестором и оператором проекта выступает компания "Новосибирский транспортный терминал". Как считает ее генеральный директор Игорь Низовских, проект полностью отвечает требованиям, предъявляемым к ТЛЦ. Рядом расположены федеральная трасса и железнодорожная станция Чик, через которую приемо-отправочный парк терминала примкнет к Транссибу. Сам ПЛП, на территории которого будет построен транспортно-логистический центр, дает возможность сотрудничества с предприятиями-резидентами.

- Мы учитываем и климатические особенности региона, в проект заложены технические и IT-решения, которые обеспечат бесперебойную работу терминала. Среди них - уже использующаяся на московском ТЛЦ "Восточный" собственная разработка, позволяющая ускорить поиск и выдачу контейнера заказчику.

Новые инфраструктурные проекты реализуются и в международном аэропорту Толмачево. В 2019 году был подписан договор на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, завершено проектирование нового пассажирского терминала, строительство которого будет вестись за счет частных инвестиций. А уже в апреле 2020-го "Почта России" завершает возведение на территории аэропорта Толмачево самого крупного в своей сети комплекса по обработке почтовых сообщений. Здесь смогут обрабатывать до миллиона посылок в сутки. Новый транспортно-логистический центр, развитие аэропорта усилят логистические преимущества Новосибирска, будут способствовать реализации транзитного и экспортного потенциала области и сибирской транспортной агломерации.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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