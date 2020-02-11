Новосибирского экс-полицейского посадили на восемь лет за взятку

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего оперуполномоченного Кировского отдела полиции. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

По решению суда, экс-полицейский проведет восемь лет в колонии строгого режима. Суд также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе - на три года и звания капитана полиции - навсегда.

По данным обвинения, экс-сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получал вознаграждение от организации, которая занималась незаконным игорным бизнесом. В 2015-2016 годах за ежемесячное вознаграждение в 100 тысяч рублей полицейский сообщал своим "партнерам" о запланированных рейдах правоохранительных органов.

Кроме того, борец с коррупцией потребовал у организаторов азартных игр три миллиона рублей за выгодное им сотрудничество. И, как установил суд, получил 1,4 миллиона и IPhone 5s. Таким образом, сумма однократной взятки, на которую надеялся страж порядка, составила 3 023 990 рублей - именно такую сумму по приговору суда обвиняемый заплатит в бюджет в качестве штрафа.