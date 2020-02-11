Рейс до Москвы вернулся в Новосибирск через три часа полета

Пассажиры, вылетевшие ночью 11 февраля из Новосибирска в Москву, через три часа полета вновь оказались на сибирской земле.

Самолет авиакомпании S7 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачево в 06.45 по местному времени (02.45 по мск). В пункт отправления он вернулся в 09.30 по новосибирскому времени.

Решение о возвращении принял экипаж воздушного судна. По данным агентства "Интерфакс", сработал датчик технической неисправности.

На борту находилось 132 пассажира, им было предложено пересесть на резервный борт. Он вылетел в 11.28 по местному времени.

По словам старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксаны Горбуновой, по факту инцидента проверку проводит Новосибирская транспортная прокуратура.