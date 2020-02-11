Следователи назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула

В Западно-Сибирском следственном управления на транспорте СК назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула год назад. По словам руководителя контрольно-следственного отдела управления Григория Шевердина, это случилось из-за того, что в аэропорту не проводили своевременное техобслуживание трапа, передает ТАСС.

ЧП произошло 12 февраля прошлого года. Самолет Airbus A320 должен был вылететь из Барнаула в Домодедово (Москва), но при посадке пассажиров на борт корзина трапа отломилась и несколько человек упали на посадочную площадку. Пострадали шесть пассажиров, четверо из которых с травмами и ушибами были госпитализированы в краевую больницу скорой помощи.

По данным аэропорта, трап проходил техническую проверку в октябре 2018 года и тогда никаких претензий к его состоянию не было. А во время предполетного осмотра подобные скрытые неисправности обнаружить сложно.

По словам Григория Шевердина, в ходе расследования этого ЧП было установлено, что обрушение площадки трапа произошло из-за коррозии металла. А коррозийные процессы специалисты вовремя не заметили, потому что своевременно не проводили техническое обслуживание трапа.

Уголовное дело о травмировании пассажиров при падении с трапа в аэропорту Барнаула передано в суд.