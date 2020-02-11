В Омске при пожаре погибли двухлетние близнецы

В Омске во время пожара погибли два мальчика. Братьям-близнецам было два года. Их 26-летняя мать госпитализирована.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице 1-я Ленинградская в Омске, поступило в 11.30 местного времени 11 февраля.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли из задымленной квартиры малышей и их мать. "Дети скончались в автомобиле скорой помощи. Женщина с признаками острого отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирована", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. Отец в момент пожара находился на работе.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту пожара по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр помещения и очага возгорания. Сотрудникам СК предстоит установить причины пожара.