Жильцы крошечных каморок в общежитии N 3 новосибирского Академгородка оспорили в суде документ, "благодаря" которому сотни обитателей таких же городских общежитий много лет платят за воду гораздо больше, чем следовало бы. Новосибирский областной суд признал пункт приказа регионального департамента по тарифам противоречащим федеральному законодательству.

С 2012 года в Новосибирской области действует приказ, которым установлены нормативы потребления воды для разных жилых помещений. Нормативы разные: для квартир с ваннами они больше, для комнат в общежитиях - естественно, меньше. Но в чем закавыка: один пункт приказа объединил, цитируем, "жилые помещения, в том числе общежития квартирного и секционного типа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами". Для этих помещений норматив одинаковый: 2,9 куба горячей и 4,6 куба холодной воды на человека в месяц. Больше - только для квартир с ваннами.

По этому нормативу насчитывают плату за воду и жильцам "тройки" - раньше оно было общежитием коридорным, а с 2014 года его вдруг стали считать общежитием секционного типа. Хотя, как установил суд, такого термина в федеральном законодательстве в принципе нет, и что является "секцией" - непонятно. "Обозвали расположенные вдоль коридора ячейки секциями, вот и все", - говорит Владимир Ажеганов, один из жильцов, оспоривших приказ. Казалось бы, все это казуистика, какие-то малопонятные словечки, но в результате-то из карманов жильцов утекают хорошие суммы. Например, Сергей Прокопьев пользуется комнатой площадью 7,9 квадратного метра. В ней нет ни раковины, ни унитаза (иначе там больше ничего и не поместилось бы), и душ он принимает в подвале, но почему-то должен платить за три куба горячей воды в месяц, как обладатель благоустроенной квартиры. Справедливо? Сергей считает, что нет, поэтому с 2014 года бросил оплачивать коммунальные услуги - в знак протеста.

И вот что любопытно. В прошлом году управляющая компания решила взыскать с Прокопьева коммунальные долги (50 тысяч рублей), обратилась в суд и предоставила туда данные о реальном потреблении воды - с общего счетчика. Оказалось, что в месяц 320 жильцов израсходовали 1000 кубов холодной воды и 400 горячей, а это в полтора раза меньше установленного приказом норматива. Владимир Ажеганов подчеркивает: управляющая компания рассчитывается с поставщиком воды по счетчику. А с жильцов берет по нормативу. Куда же идет разница? И ведь таких общежитий СО РАН в Академгородке шесть. В них живут около полутора тысяч человек. Владимир Ажеганов (он тоже ютится на 7,9 квадрата) оценил свою собственную переплату за воду с 2014 года в 4,5 тысячи рублей. А если помножить эту цифру на количество жильцов, то набежит около пяти миллионов - можно сказать, из воздуха (точнее - из воды).

Эта чересчур жирная капля чашу терпения жильцов переполнила, и они тоже пошли с иском в суд - для начала в рамках административного судопроизводства оспаривать приказ, развязавший руки коммунальщикам. Сергей Прокопьев и Владимир Ажеганов считают, что с них надо брать плату как с жильцов общежитий коридорного типа - он ниже, пусть и не в полтора раза, но хотя бы на 10 процентов. Департамент Новосибирской области - административный ответчик - против этого, конечно же, возражал. Во-первых, представители департамента утверждали, что орган власти здесь вовсе ни при чем - ведь плату за коммунальные услуги взимает управляющая компания, а не департамент, с ней, мол, и следует судиться жильцам. Во-вторых, департамент пытался доказать, что общежитие секционного типа - общепринятый термин, хотя ни одного нормативно-правового акта, подтверждающего это, им разыскать не удалось.

Разница в нормативах порождает долгие судебные процессы

В итоге Новосибирский областной суд согласился почти со всеми доводами истцов из Академгородка. И это, конечно, победа. Вот только непонятно, что с этой победой делать дальше. Например, суд указал, что департамент при установлении норматива неправомерно пользуется расчетным методом - по постановлению правительства, нужно пользоваться методом аналогов. Но станет ли это решение суда руководством к действию для департамента? Изменят ли метод и снизят ли норматив? Вряд ли. К сожалению, Прокопьев с Ажегановым обжаловали пункт приказа, который уже после подачи ими иска был формально изменен: по сути, все осталось как было, только падежи кое-каких слов сейчас другие. То есть старая редакция, которая уже не действует, теперь признана противоречащей федеральному законодательству. А с новой, очевидно, придется бороться путем подачи нового иска.

Комментарий

Формальный подход

Николай Потапов, адвокат

- Действительно, истцы имеют основания обжаловать это решение - не совсем ясно, почему оспариваемый ими пункт был признан противоречащим федеральному законодательству с момента подачи ими административного иска, если они просили это сделать с даты начала его действия. Это весьма формальный подход, ни о какой защите прав истцов здесь говорить, к сожалению, не приходится.