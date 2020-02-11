С 2012 года в Новосибирской области действует приказ, которым установлены нормативы потребления воды для разных жилых помещений. Нормативы разные: для квартир с ваннами они больше, для комнат в общежитиях - естественно, меньше. Но в чем закавыка: один пункт приказа объединил, цитируем, "жилые помещения, в том числе общежития квартирного и секционного типа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами". Для этих помещений норматив одинаковый: 2,9 куба горячей и 4,6 куба холодной воды на человека в месяц. Больше - только для квартир с ваннами.
По этому нормативу насчитывают плату за воду и жильцам "тройки" - раньше оно было общежитием коридорным, а с 2014 года его вдруг стали считать общежитием секционного типа. Хотя, как установил суд, такого термина в федеральном законодательстве в принципе нет, и что является "секцией" - непонятно. "Обозвали расположенные вдоль коридора ячейки секциями, вот и все", - говорит Владимир Ажеганов, один из жильцов, оспоривших приказ. Казалось бы, все это казуистика, какие-то малопонятные словечки, но в результате-то из карманов жильцов утекают хорошие суммы. Например, Сергей Прокопьев пользуется комнатой площадью 7,9 квадратного метра. В ней нет ни раковины, ни унитаза (иначе там больше ничего и не поместилось бы), и душ он принимает в подвале, но почему-то должен платить за три куба горячей воды в месяц, как обладатель благоустроенной квартиры. Справедливо? Сергей считает, что нет, поэтому с 2014 года бросил оплачивать коммунальные услуги - в знак протеста.
И вот что любопытно. В прошлом году управляющая компания решила взыскать с Прокопьева коммунальные долги (50 тысяч рублей), обратилась в суд и предоставила туда данные о реальном потреблении воды - с общего счетчика. Оказалось, что в месяц 320 жильцов израсходовали 1000 кубов холодной воды и 400 горячей, а это в полтора раза меньше установленного приказом норматива. Владимир Ажеганов подчеркивает: управляющая компания рассчитывается с поставщиком воды по счетчику. А с жильцов берет по нормативу. Куда же идет разница? И ведь таких общежитий СО РАН в Академгородке шесть. В них живут около полутора тысяч человек. Владимир Ажеганов (он тоже ютится на 7,9 квадрата) оценил свою собственную переплату за воду с 2014 года в 4,5 тысячи рублей. А если помножить эту цифру на количество жильцов, то набежит около пяти миллионов - можно сказать, из воздуха (точнее - из воды).
Эта чересчур жирная капля чашу терпения жильцов переполнила, и они тоже пошли с иском в суд - для начала в рамках административного судопроизводства оспаривать приказ, развязавший руки коммунальщикам. Сергей Прокопьев и Владимир Ажеганов считают, что с них надо брать плату как с жильцов общежитий коридорного типа - он ниже, пусть и не в полтора раза, но хотя бы на 10 процентов. Департамент Новосибирской области - административный ответчик - против этого, конечно же, возражал. Во-первых, представители департамента утверждали, что орган власти здесь вовсе ни при чем - ведь плату за коммунальные услуги взимает управляющая компания, а не департамент, с ней, мол, и следует судиться жильцам. Во-вторых, департамент пытался доказать, что общежитие секционного типа - общепринятый термин, хотя ни одного нормативно-правового акта, подтверждающего это, им разыскать не удалось.
В итоге Новосибирский областной суд согласился почти со всеми доводами истцов из Академгородка. И это, конечно, победа. Вот только непонятно, что с этой победой делать дальше. Например, суд указал, что департамент при установлении норматива неправомерно пользуется расчетным методом - по постановлению правительства, нужно пользоваться методом аналогов. Но станет ли это решение суда руководством к действию для департамента? Изменят ли метод и снизят ли норматив? Вряд ли. К сожалению, Прокопьев с Ажегановым обжаловали пункт приказа, который уже после подачи ими иска был формально изменен: по сути, все осталось как было, только падежи кое-каких слов сейчас другие. То есть старая редакция, которая уже не действует, теперь признана противоречащей федеральному законодательству. А с новой, очевидно, придется бороться путем подачи нового иска.
Формальный подход
Николай Потапов, адвокат
- Действительно, истцы имеют основания обжаловать это решение - не совсем ясно, почему оспариваемый ими пункт был признан противоречащим федеральному законодательству с момента подачи ими административного иска, если они просили это сделать с даты начала его действия. Это весьма формальный подход, ни о какой защите прав истцов здесь говорить, к сожалению, не приходится.