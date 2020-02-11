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11.02.2020 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Ставрополья вмешался в инцидент с подвешенной на капоте авто лисой

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае набирает обороты скандал вокруг инцидента с лисой, которую подвесили к капоту автомобиля. Ранее фотография этого вопиющего случая обращения с животными попала в соцсети. В ситуацию вмешался губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области
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Снимок с лисой на капоте опубликовала жительница Минеральных Вод. На нем видно, что животное за лапы буквально подвешено к щитку, закрывающему моторный отсек отечественного автомобиля марки УАЗ со ставропольскими номерами. Живая ли она еще, сказать сложно. При этом чуть выше несчастной лисы красуется надпись "Производственная охотничья инспекция".

На это уже отреагировал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Проверка показала, что водитель автомобиля в охотничьем хозяйстве не работает уже три года. Но считаю, что в истории нужно разобраться глубже. Во-первых, выяснить, как вышло, что личная машина выдается за служебный автотранспорт. А во-вторых, установить, есть в ли в действиях этого гражданина признаки состава преступления, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Владимир Владимиров также отметил, что речь идет о жестоком обращении с животным, "невольными свидетелями чего стали другие люди".

- Варварская, дикая выходка. Для любого человека, охотник он или нет, - добавил глава региона.

Фото: iStock
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В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края отметили, что по факту случившегося уже проводится проверка. Там подтвердили, что владелец машины в прошлом работал в частном охотничьем хозяйстве Минераловодского района.

- Три года назад указанный гражданин был отстранен от работы. Надписи на машине им были нанесены самовольно. По данному факту информация направлена в ГИБДД Ставропольского края для привлечения к административной ответственности, - сказал глава краевого минприроды Андрей Хлопянов.

Информацию также передали в ГУ МВД России по Ставрополью для возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

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Соцсети облетела жестокая фотография. По этическим соображениям решил её не ставить. ⠀ Скажу лишь, что на фото изображён УАЗик со ставропольскими номерами и с надписью «Производственная охотничья инспекция». А на капоте машины привязана лисица. ⠀ Трудно сказать, живая ли… ⠀ Варварская, дикая выходка. Для любого человека, охотник он или нет. ⠀ Проверка показала, что водитель автомобиля в охотничьем хозяйстве не работает уже три года. ⠀ Но считаю, что в истории нужно разобраться глубже. ⠀ Во-первых, выяснить, как вышло, что личная машина выдаётся за служебный автотранспорт. ⠀ А во-вторых, установить, есть в ли в действиях этого гражданина признаки состава преступления. ⠀ Я говорю о жестоком обращении с животным, невольными свидетелями чего стали другие люди. Фото из сети интернет: Traf Extractor #ставропольскийкрай #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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