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11.02.2020 18:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бумага стерпит не все

Переработке макулатуры в СКФО мешает отсутствие отлаженной системы раздельного сбора мусора
Текст: Михаил Сухарев
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 28(8082)
Недавно в Кабардино-Балкарии на предприятии по переработке макулатуры открылась новая линия. На местный комбинат везут большую часть бумажных отходов, собираемых на Северном Кавказе. В СКФО сотни точек приема, а крупное перерабатывающее производство, по сути, только одно. Почему бизнес не заинтересован в этом рынке, разбирался корреспондент "РГ".
Фото: Мария Орлова/ РГ
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Практически в каждом городе СКФО есть пункты приема макулатуры. В основном собирают ее посредники - небольшие компании, а чаще индивидуальные предприниматели, которые затем поставляют сырье на перерабатывающие заводы. В России согласно ГОСТу макулатуру разделяют на 13 марок, у каждой своя ценность. Например, для производства тарного картона, из которого делают гофрированный картон и упаковку из него, необходим только такой же, бывший в употреблении, картон. Санитарно- гигиенические изделия, к которым относятся туалетная бумага, салфетки, полотенца, изготавливают из офисной бумаги, журналов, газет и старых книг.

Однако тенденцией последних лет стало то, что доля печатной продукции в отходах снижается (люди предпочитают получать информацию с помощью электронных носителей), а вот доля использованной бумажной упаковки (того самого картона) растет. Последнему способствует также увеличение количества интернет-заказов - ведь товары присылают именно в картонных упаковках.

- Мы собираем любые марки макулатуры. Но самая ходовая, действительно, гофрокартон, - рассказал корреспонденту "РГ" индивидуальный предприниматель из Ставрополя Денис Дроздецкий. - Если сами выезжаем на точку и отдают больше 100 килограммов, платим за него по рублю за килограмм. За бумагу больше - пять рублей.

Таких скупщиков на самом деле множество, часто они занимаются сбором макулатуры по всему региону. Цены у всех приблизительно одинаковые, разнятся лишь условия вывоза. Естественно, присутствует конкуренция, соперничают главным образом за крупных поставщиков макулатуры - сетевые магазины, офисные центры.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Работаем с несколькими сетевыми магазинами, которые отдают нам бумажные отходы, вообще же большая часть вторсырья поступает от B2С сегмента (business to customer - взаимодействие предпринимателя и конечного потребителя), но и частники везут, - отметил Дроздецкий. - Поставляем макулатуру на комбинат в Армавир, он ближайший к нам, отправляем также в Воронеж, Липецк, Московскую область. В Кабардино-Балкарию пока не везем - там нам ранее сказали, что сильно загружены. Цена приемки на заводах упала. А мне нужно заправлять транспорт, платить аренду, зарплату. Рентабельность невысокая, и она есть только при больших объемах поставленной макулатуры. Сейчас собираем около 60-80 тонн в месяц, работая в Ставропольском крае.

Крупнейший в СКФО комбинат по переработке макулатуры работает в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В конце 2019 года здесь открыли еще одну полностью автоматизированную линию, которая превращает плотный картон в тонкую бумагу. Таким образом значительно увеличили мощности.

- Теперь переработка выросла с 2,3 тысячи тонн до 5 тысяч тонн в месяц. Сейчас перерабатывает около трех тысяч тонн, так что теперь свободные мощности есть. Их компании хватит на переработку всей образующейся картонной макулатуры в СКФО. На предприятии работает более 300 человек, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" директор по производству ЗАО "Эрпак" Хусейн Эркенов.

Поставляют бумажные отходы на предприятие из всех регионов СКФО - около 80 процентов всей собираемой в федеральном округе макулатуры отправляется сюда. Остальное вторичное сырье в основном уходит на комбинаты в Армавир и Майкоп.

- За последние 10 лет собираемость макулатуры значительно увеличилась, но все равно еще очень много уходит на полигоны, - говорит Эркенов.

Фото: Пресс-служба ООО "Эко-Сити"
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И в этом, как считают эксперты рынка, большая проблема для существующих переработчиков и тех, кто только хотел бы прийти на этот рынок. Уровень собираемости гофрированного картона приблизился к максимуму - основные поставщики (магазины и другие предприятия) уже отправляют его на переработку. А вот частные лица, покупающие продукцию, упакованную "в картонку", чаще всего отправляют эту упаковку в мусорные баки, так как раздельный сбор мусора в стране налажен крайне слабо.

В итоге вторсырье на миллиарды рублей попросту гниет, а переработчикам при этом не хватает макулатуры, так как побывавшие в мусорных баках бумажные отходы зачастую уже в неприемлемом виде либо извлечь их невозможно.

Кроме того, открыть такое производство не так-то просто. Помимо серьезного технического оснащения, требуется огромное количество воды, так как с ее использованием происходит измельчение, размачивание, очищение бумаги от остатков краски, клея и пленки. И затем ее еще нужно пропустить через очистные сооружения, прежде чем отправлять в канализацию.

Новой нишей для переработчиков может стать производство брикетированного волокна, которое можно изготавливать из невостребованной и смешанной макулатуры. Но, чтобы этот бизнес стал рентабельным, нужно увеличить объем сбора всех марок бумажных отходов, то есть организовать раздельный сбор мусора в стране.

Кстати

По данным Лиги переработчиков макулатуры, в России сейчас работает 84 завода по переработке бумажных отходов. На утилизацию отправляется примерно половина макулатуры, доля вторичного сырья в производстве бумаги и картона достигает почти 40 процентов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край СКФО Кабардино-Балкария "Мусорная" реформа

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