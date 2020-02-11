Банк России на основе собственного мониторинга составил рейтинг регионов РФ по так называемой токсичности рынка ОСАГО. Выяснилось, что в "красной" зоне оказались все семь регионов СКФО и два ЮФО - Краснодарский край и Адыгея.

Для оценки ЦБ использовал официальную отчетность страховых компаний. На позицию в рейтинге влияли три основных фактора - частота страховых случаев, величина и скользящий коэффициент выплат (последнее - это соотношение суммы выплат к сумме страховых премий). Как считает регулятор, противоправные действия на рынке ОСАГО могут значительно снизить доступность страховых услуг в целом и увеличить количество финансовых правонарушений.

Средняя в России выплата по ОСАГО - 63 018 рублей, а скользящий коэффициент - 65,5 процента, на Ставрополье же 71,3 тысячи рублей и 99,6 процента соответственно, то есть среднероссийские значения превышены, но не катастрофически. Проблема в том, что продолжается это уже не первый год и ситуацию пока стабилизировать не удалось.

Худшие показатели в СКФО у Северной Осетии, здесь зафиксирован критически высокий скользящий коэффициент - 185,8 процента (в 2,8 раза выше среднероссийского), а средняя страховая выплата составляет 136,8 тысячи рублей (в 2,2 раза выше). В Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Ингушетии ситуация схожая.

Как считают в Российском союзе автостраховщиков, большая часть выплат на самом деле оседает в карманах недобросовестных автоюристов, которые стали плодиться как грибы после дождя, когда на данный вид страхования распространилось действие закона "О защите прав потребителей" в части штрафов, неустоек и пени.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, в 2019 году средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018-м на 4,9 процента - с 5,7 до 5,42 тысячи рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,3 процента - с 67 тысяч до 68,6 тысячи рублей.

По данным РСА, в Северной Осетии в январе - сентябре 2019 года выплаты по ОСАГО превысили страховые премии почти в 3,5 раза, Карачаево-Черкесии и Дагестане - в 2,7, Ингушетии - в 4,6, Чечне - в два раза.

Схемы автоюристов простые и весьма прибыльные. Зачастую сразу после ДТП прямо на дороге они выкупают у пострадавших права требования к страховым компаниям. Расплачиваются наличными, что и привлекает попавших в аварию людей, желающих избежать проволочек с оценкой и выплатами. Затем делается подложная экспертиза, сумма реального ущерба кратно вырастает, и далее в суде автоюристы получают компенсацию. По мнению экспертов, в этом участвуют и сотрудники дорожной полиции.

- На юге России все это приобрело вирусный характер. Работают группировки, которые используют не всегда законные методы для достижения своих целей, и противодействовать им весьма сложно. Что касается судов, то существует такое условное явление, как презумпция вины страховщика, - рассказал корреспонденту "РГ" директор ставропольского филиала СПАО "РЕСО-Гарантия" Алексей Гондарев.

Сами автоюристы, естественно, не согласны с тем, что их называют мошенниками. Они заявляют, что раз суд становится на их сторону, значит, они действуют в рамках закона. По их мнению, появление на рынке такого количества автоюристов спровоцировали сами страховые компанию, так как они занижают и задерживают выплаты либо неправомерно в них отказывают.

- Я к автоюристу обращалась, так как моя страховая в выплате отказала и даже не мотивировала ничем, - рассказала анонимно одна из клиенток автоюриста. - Он сразу сказал, что дело выигрышное. Эксперт приехал, сделал независимую экспертизу. Мне не надо было изучать талмуды законов, сочинять исковые заявления, мотаться по судам. Адвокат взыскал и ущерб, и судебные издержки, и штраф за отказ в прямом возмещении. Расплатилась с юристом после суда и перечисления средств на счет. На все ушло восемь месяцев, но адвокат держал нас в курсе дела. Так что я довольна осталась. К нему еще и родственники мои обращались.

При этом часть клиентов автоюристов говорят, что получают средства сразу, но именно ту сумму, которую хватает на ремонт машины, а часть ждут решения суда, но в итоге компенсация намного превосходит сумму реального ущерба. Некоторые автовладельцы, опять-таки анонимно, сообщают, что получили от страховой гораздо больше, чем потратили на восстановление машины. По словам одного из них, за поцарапанный бампер и небольшую вмятину он отсудил с помощью автоюристов 120 тысяч рублей, четверть отдал адвокату, остальное забрал себе, на ремонт при этом ушла тысяча.

- Несколько лет назад я попал в ДТП. Выхожу утром во двор, а переднее крыло машины помято. Удалось сразу выяснить, что виноват сосед, - рассказал автовладелец из Ставрополя Роман Цатуров. - Вызвали ГИБДД, составили протокол. Ситуация была однозначной для меня, второго участника аварии и Госавтоинспекции. Но выбивать деньги на ремонт должен пострадавший в ДТП. Необходимо взять справки в ГИБДД, обратиться в страховую компанию, оценить ущерб. При этом нужно тщательно следить за правильностью заполнения всех документов и добиться полного возмещения причиненного ущерба. Естественно, страховые компании так просто не выплачивают компенсации. В такие моменты и появляются автоюристы. Мне звонили, предлагали помочь и увеличить причитающуюся выплату. Но я быстро смог все оформить, так как ДТП было пустяковое и "помощники" чуть опоздали с предложением своих услуг. Кстати, это их не смущало. Они готовы были взяться, даже если страховая компания и автовладелец ударили по рукам.

Как считают эксперты, эта ситуация может иметь для рынка страхования далеко идущие негативные последствия. В январе прошлого года вступили в силу изменения в указание Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор был расширен на 20 процентов. Также были изменены такие показатели, как коэффициент "возраст-стаж" (вместо четырех градаций появилось 58) и бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним закреплялся самый низкий. Кроме того, КБМ перестал "сгорать" после перерыва в вождении.

- Начатая индивидуализация тарифов ОСАГО приносит плоды - большая часть автовладельцев ощутила снижение цены полиса обязательной "автогражданки". Причина - в возросшей между страховщиками конкуренции. Однако мы видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной. Судебные накрутки давят на него. Надеемся, что поправки к закону об ОСАГО, которые позволят провести полноценную реформу и сделать тарифы более справедливыми, будут приняты достаточно быстро, чтобы позитивные для автовладельцев тренды сохранились и усилились, а не сошли постепенно на нет, - считает Игорь Юргенс.

В прошлом году в России начал работать финансовый омбудсмен, который поспособствовал существенному снижению количества судебных исков в автостраховании. Теперь к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО хотят привлечь частных детективов. РСА вместе с Банком России прорабатывает изменения в законодательство, благодаря которым это станет возможно. Однако эксперты предупреждают, что услуги частных сыщиков стоят дорого, а значит, убыточность ОСАГО может еще больше вырасти. Кроме того, таких специалистов в стране всего около 900.

Кстати, сами страховщики не скрывают, что деятельность криминальных автоюристов может сказаться на доступности полисов ОСАГО для жителей "токсичных" регионов - с учетом сверхубыточности "автогражданки" они не готовы снижать величину базового тарифа ниже верхней границы установленного коридора.

А как у соседей

В число так называемых токсичных территорий, где активно действуют криминальные автоюристы, попала и Кубань. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе компании "Росгосстрах", здесь создаются новые сложные схемы с большим количеством участников, в которых порой бывают задействованы как сами страхователи, так и недобросовестные сотрудники дорожно-патрульной службы.

"Наиболее распространенными схемами можно считать инсценировку ДТП и использование фальшивых документов. Так, службой безопасности Росгосстраха совместно с правоохранительными органами Краснодарского края был выявлен факт фальсификации инспектором ДПС 160 административных материалов ГИБДД, - сообщили в компании. - Массовый характер имеют недобросовестная работа автоюристов и завышение реальной стоимости ущерба при ДТП. Они выкупают у пострадавшего автовладельца право требования (в основном по заниженной цене) еще до того, как потерпевший обратился к страховщику, не давая возможности урегулировать убыток, а затем сами судятся с компанией. Зачастую они используют в своей практике и сфальсифицированные документы, и фальшивые заключения независимых экспертиз, в которых в несколько раз завышена сумма ущерба".

В прошлом году в результате совместных усилий сотрудников Росгосстраха и ФСБ России была ликвидирована организованная преступная группировка, активно действовавшая в 2018-2019 годах в Краснодарском крае и Республике Крым. Мошенники инсценировали ДТП с целью получения страхового возмещения. После ареста счетов мошенников компании возвратили более 73 миллионов рублей.

Страховщики напоминают и о том риске, который несет водитель, заключая договор уступки права требования (цессии). В первую очередь это вовлеченность в мошенническую схему. Подписывая доверенность, автовладелец дает право юристу выступать и действовать от своего имени. При возбуждении уголовного дела правоохранительные органы будут проверять причастность потерпевшего к деяниям, совершенным его представителем.

Также после получения компенсации придется заплатить налог на доход физлиц в размере 13 процентов от взысканной неустойки (штрафа, пени), которая будет расцениваться как доход страхователя. И неважно, получил человек эту сумму или нет, уведомление из налоговой службы придет именно автовладельцу.

Цифра

11,8 миллиарда рублей составил совокупный размер судебных расходов, понесенных страховщиками, с первого октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Мнение

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам":

- Страховщики при формировании тарифной сетки для каждого конкретного региона традиционно используют несколько базовых показателей, характеризующих риск, связанный с ОСАГО. Среди них - частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент. Безусловно, наличие региона в "красном" списке Банка России или союза автостраховщиков скажется на стоимости полисов ОСАГО. Действующее законодательство позволяет применять различные коэффициенты для отдельных регионов в пределах существующего тарифного коридора. Иначе страховые компании, работающие в неблагополучном регионе, будут нести убытки либо покажут крайне низкие показатели своей финансовой деятельности. Однако вряд ли рейтинги "токсичных" регионов способны существенно влиять на стоимость полисов ОСАГО в целом по стране. Вопрос, как бороться с массовыми мошенничествами в области автострахования, находится в большей степени в компетенции правоохранительных органов, так как ЦБ и РСА весьма ограничены в использовании регуляторных методов воздействия со стороны.