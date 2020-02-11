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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Обгон мимо кассы

На Ставрополье объявили охоту на лихачей с иностранными автономерами
Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Власти и правоохранители Ставрополья активизировали борьбу с автомобилистами, использующими номерные знаки других государств. С их помощью нарушители уходят от штрафов за нарушение ПДД и уплаты транспортного налога.

В последнее время автомобили с иностранными номерами стали для региона массовым явлением и большой проблемой. По данным краевого УГИБДД, примерно десять процентов от всех нарушений совершаются водителями авто, которые зарегистрированы за пределами России. Привлечь автомобилистов к ответственности с помощью систем видеофиксации невозможно, ведь о них нет информации в базе данных, а значит, штраф попросту некуда отправлять.

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- Учитывая специфику пошлин на автомобили в соседних государствах, отличающуюся от таможенного режима, действующего в России, граждане, преследуя свою выгоду, конечно, стремятся минимизировать расходы, приобретая автомобили с иностранными номерами. Стоит отметить, что такая выгода заключается не только в низкой таможенной пошлине, но и в возможности избежать наказания за нарушение ПДД, уплаты транспортного налога, - отметил зампредседателя Ставропольской краевой Думы Виктор Гончаров.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции вынуждены штрафовать таких нарушителей "вручную". Авто с номерами других стран останавливают на дороге и проверяют документы. Если за рулем гражданин России и машина принадлежит ему, то информация вносится в базу центра автофиксации. Будущие штрафы за нарушения на этой машине уже найдут своего адресата.

За три месяца ставропольским правоохранителям таким образом удалось вынести 843 постановления в отношении жителей края, но это лишь малая часть от общей картины.

С помощью номерных знаков соседних стран нарушители уходят от штрафов за нарушение ПДД и уплаты транспортного налога

Распространены "серые" схемы, при которых покупка машины в соседних странах не делает покупателя ее владельцем. Например, существуют специальные фирмы, у которых покупатель как бы берет машину для работы в доверительное управление. Тогда собственником оказывается гражданин соседнего государства.

Фото: Снимок с видео/ ГУ МВУ России по Красноярскому краю/ ТАСС
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- Если нет достаточной доказательной базы, что гражданин управлял транспортным средством в момент нарушения, то он скажет, что за рулем был другой человек. Тут водителя уже не привлечешь и собственника не привлечешь, на сегодня за пределы Российской Федерации копии постановлений по делам об административных нарушениях не направляются. Стоимость такого отправления значительно дороже, чем по России, и действующим контрактом на рассылку копий постановлений не предусмотрена, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью Алексей Савенко.

В таможенной службе заявляют, что большинство машин с иностранными номерами на Ставрополье приезжает из Армении, а она входит в Таможенный союз ЕАЭС, поэтому авто не обладают статусом иностранных и заезжают без декларирования и учета.

Краевые власти считают: эта проблема нуждается в правовом регулировании на федеральном уровне. Сейчас парламентарии готовят обращение в правительство РФ. Один из выходов - создать систему единого федерального учета, к которой была бы подключена и Госавтоинспекция, чтобы получать данные о собственнике или владельце транспортного средства. Следующий этап- получение возможности отправления штрафов всем владельцам, где бы они ни проживали, в том числе за пределы России.

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