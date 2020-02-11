В КБР три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии микроавтобус с пассажирами врезался в убиравший обочину ЗИЛ. По информации пресс-службы МВД России по республики, в результате происшествия пострадали три человека.

- По предварительным данным, водитель Ford Transit, двигаясь по федеральной дороге Р-217 "Кавказ" со стороны Нальчика в направлении Пятигорска, на 415-м километре допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ. Находившийся за рулем авто 55-летний местный житель в этот момент занимался расчисткой дорожного полотна, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В результате столкновения пострадал водитель микроавтобуса и две его пассажирки. Все они были госпитализированы.

В МВД по республике уточнили, что перевозка пассажиров на Ford Transit не была коммерческой. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.