В Северной Осетии задержали стрелка из свадебного кортежа

В Северной Осетии во время проезда свадебного кортежа один из гостей, 25-летний молодой человек, устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по республике. Правоохранители задержали этого стрелка из свадебного кортежа.

Инцидент произошел в Северной Осетии в минувшие выходные рядом с селением Камбилеевское. Молодой человек начал хаотично стрелять в воздух. Местные жители вызвали полицию, и прибывший наряд задержал разбушевавшегося гостя.

По данным правоохранительного ведомства, во время допроса молодой человек "признался в содеянном, и пояснил, что произвел около пяти выстрелов в воздух из травматического пистолета". Он также сказал, что в тот момент не придал значения, "какую опасность представляет его выходка для окружающих".

Полицейские изъяли травматический пистолет, из которого стрелял задержанный, а также патроны к нему. Кроме этого, у молодого человека ликвидировали лицензию на ношение травматического оружия.

Сейчас по произошедшему инциденту полиция проводит проверку, решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство". За это правонарушение молодому человеку грозит наказание сроком до пяти лет.