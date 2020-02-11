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11.02.2020 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии задержали стрелка из свадебного кортежа

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Северной Осетии во время проезда свадебного кортежа один из гостей, 25-летний молодой человек, устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по республике. Правоохранители задержали этого стрелка из свадебного кортежа.

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Инцидент произошел в Северной Осетии в минувшие выходные рядом с селением Камбилеевское. Молодой человек начал хаотично стрелять в воздух. Местные жители вызвали полицию, и прибывший наряд задержал разбушевавшегося гостя.

По данным правоохранительного ведомства, во время допроса молодой человек "признался в содеянном, и пояснил, что произвел около пяти выстрелов в воздух из травматического пистолета". Он также сказал, что в тот момент не придал значения, "какую опасность представляет его выходка для окружающих".

Полицейские изъяли травматический пистолет, из которого стрелял задержанный, а также патроны к нему. Кроме этого, у молодого человека ликвидировали лицензию на ношение травматического оружия.

Сейчас по произошедшему инциденту полиция проводит проверку, решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство". За это правонарушение молодому человеку грозит наказание сроком до пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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