Власть
11.02.2020 10:25
Текст: Юрий Сизов

Десантники Союзного государства отправились на учения в Псковскую область

Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Минобороны России

День защитника отечества совпадает в текущем году с проведением совместного российско-белорусского тактического учения ВДВ РФ и сил специальных операций РБ, сообщил источник в военном ведомстве России, уточнив, что они пройдут в Псковской области с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье.

Фото: Журнал "Родина"
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"Уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учении, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран", - говорится в сообщении Министерства обороны. А всего проявить свое мастерство предстоит более 350 военнослужащим Союзного государства при участии около ста единиц боевой техники Псковского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих белорусского соединения сил спецопераций, дислоцированного в Бресте.

В учении будут задействованы два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, а также четыре самолета Ил-76.

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