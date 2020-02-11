Губернатор Поморья Игорь Орлов - об итогах 2019 года

За счет чего в Архангельской области снижается отток населения? Каким образом в Арктике можно увеличивать надои молока? Какие шаги сделаны для создания новой арктической авиакомпании? Об этом "Российской газете" рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Игорь Анатольевич, с какими результатами вступили в 2020-й?

Игорь Орлов: По многим экономическим показателям регион опережает средние по России: мы растем в строительстве, в объеме переработки ресурсов, в количестве инвестиционных и социальных проектов.

Так, средняя заработная плата в Архангельской области по итогам 10 месяцев 2019 года оценивается в 47,9 тысячи рублей, что составляет около семи процентов роста по отношению к 2018 году. Раньше наше внимание часто обращали на то, что при увеличении номинальной заработной платы реальная снижалась. В 2019 году тенденция поменялась - реальная зарплата выросла на 1,9 процента. При этом мы смогли обеспечить стабильность выплат всем бюджетникам.

Важно отметить, что в Архангельской области стабильно растет валовый региональный продукт. Рост не ниже, чем в среднем по России.? По предварительным оценкам, в 2019 году ВРП достигнет почти 536 миллиардов рублей, для сравнения: в 2017 году он составлял 501 миллиард. Прирастаем уверенно: за восемь лет ВРП Архангельской области стал больше на 12 процентов.

Что касается доходов и расходов бюджета: если в 2012 году бюджет региона составлял 53 миллиарда, то в 2020 году мы запланировали расходы в объеме более 100 миллиардов: почти двукратный рост. Важно отметить, что он идет не на содержание аппарата, а направляется в социальную сферу, в инвестиции, в инфраструктуру: в свое время мы провели сокращение и снизили количество госслужащих с двух тысяч до 1200 человек, при этом сохраняя управляемость регионом.

Один из показателей развития экономики - демографический.

Игорь Орлов: Уровень заработной платы и ситуация на рынке труда крепко связаны. В регионе снижается миграционная убыль населения: за 10 месяцев 2019 года (с учетом приехавших и уехавших) - на 2561 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы значительно снизили смертность: средняя продолжительность жизни в области превысила 72 года: с 2012-го она увеличилась на 2,8 года. В целом это хорошие показатели на уровне других регионов СЗФО.?Кстати, количество предлагаемых рабочих мест в регионе в два раза выше, чем безработных, - коэффициент напряженности составляет 0,5.

Да, численность населения Архангельской области снижается, в том числе в силу объективных причин. Отток людей был связан с изменением уклада и структуры бизнеса в базовых отраслях экономики, с внедрением новых технологий, в первую очередь - в лесной отрасли. Ведь то, что раньше в Архангельской области делали целые поселки, сегодня делает бригада из восьми человек. Но пик этого процесса мы прошли - новые инвестиционные проекты требуют новых рабочих рук.

События в Неноксе как-то повлияли на демографическую ситуацию в Архангельской области?

Игорь Орлов: Миграционная убыль (чистая миграция - разница между числом приехавших и уехавших) за 10 месяцев 2019 года снизилась на 52 процента. И еще о демографии: в регионе мы создали современную систему поддержки материнства и детства. К примеру, одними из? первых начали выплачивать пособие на рождение? первого ребенка. В 2020 году оно достигло 35 тысяч рублей, хотя начиналось с 12 тысяч. Пособие стимулирует мам вовремя принять решение о рождении первенца, это также хорошая поддержка для молодой семьи.

Расширили и категорию мам, которые могут претендовать на пособие. Хотя нижнюю планку, я считаю, нужно понизить - сегодня возраст для получения этой выплаты ограничен периодом от 20 до 25 лет. Принят в регионе и пакет законов, поддерживающий семью до того времени, пока ребенку исполнится три года. Мы платим материнский капитал при рождении третьего малыша: в 2020 году он увеличился до 105 тысяч рублей (был 50), и количество? получателей стало больше - свыше 13 тысяч.

Многодетным семьям мы предложили также право заменить получение земельного участка финансовой выплатой: чтобы семьи могли сами распоряжаться своими земельными ресурсами. Ввели жилищные субсидии при одновременном рождении троих и более детей - до двух миллионов рублей, сохранили компенсации по оплате коммунальных расходов, в том числе ввели компенсации затрат на вывоз ТКО.

Количество многодетных семей по итогам 2019-го увеличилось до 10 612 (в 2012 году их было менее семи тысяч). Кстати, социальный контракт, который мы теперь заключаем с многодетными семьями, за три года вырос с 25 до 80 тысяч рублей. Средства целевые - тратятся на развитие подсобных хозяйств, посещение дошкольных учреждений. А в целом в 2020 году объем средств на поддержку семей с детьми в Архангельской области составит более миллиарда рублей.

Чем будет обеспечиваться поддержка? Растет ли уровень инвестиций в экономику?

Игорь Орлов: По итогам 2018 года мы снизили объем всех инвестиций на шесть процентов. Но снижение произошло за счет уменьшения бюджетных вливаний - была закончена программа переселения людей из аварийного жилья, исчисляющаяся миллиардами рублей. При этом объем инвестиций бизнеса вырос на шесть процентов, что обозначает рост производства и новые рабочие места. То есть объективно мы ничего не потеряли. Кстати, все, что касается инвестиций бизнеса, все время идет с плюсом. К примеру, в 2017 году рост инвестиций в регионе составил 37,2 процента - в этом огромная заслуга бизнеса. Об итогах 2019 года пока рано? говорить, но ожидаем небольшого роста.

В Поморье могут появиться авиатакси и канатная дорога

Надо отметить, что в области создана система поддержки крупных инвестпроектов по всем направлениям: в лесном комплексе, добыче алмазов, рыболовстве, социальной сфере. Таких проектов у нас сегодня 20 с объемом инвестиций 225 миллиардов рублей и задачей создать более 10 тысяч новых рабочих мест до 2024 года. Половина проектов уже завершена.

Знаю, что архангельский бренд - треска - семь лет назад мог вообще исчезнуть с прилавков.

Игорь Орлов: В 2012 году Тралфлот - крупнейшее предприятие отрасли - был банкротом, речь шла о закрытии. Сегодня крупные архангельские компании, и в первую очередь, Тралфлот, вылавливают около 100 тысяч тонн рыбы, за прошедший год рост составил восемь процентов.

Этому предшествовали активная позиция региона в разработке новой стратегии отрасли, в том числе в сфере квотирования,? проект приватизации Тралфлота, создание системы управления предприятием, поддержка инвестпроекта.

15 лет назад на многих "оставшихся в живых" сельхозпредприятиях Поморья ломали голову, чем накормить коров и как поднять надои. Сегодня, когда половину архангельских буренок доят роботы, к чему стремитесь?

Игорь Орлов: В 2012 году в регионе получили от одной коровы в среднем чуть более пяти тысяч килограммов молока в год. А в 2019-м - 7 тысяч 224. Рост - почти в 1,4 раза. Более того, сегодня агрофирма "Вельская" и сельхозпредприятие "Пежма" получают 10 тысяч - это рекорд для отрасли.

Наращиваем объемы, увеличиваем дойное стадо. К примеру, сегодня в устьянских Малодорах говорят уже о двукратном росте инвестиций в производство молока и двукратном увеличении поголовья за счет собственных ресурсов. Между тем регион выделяет агробизнесу субсидии на килограмм молока, поддерживает закупку техники, топлива, компенсирует расходы на капвложения.

В 2019-м было заявлено о том, что в области может появиться еще один ЦБК.?Заявление актуально?

Игорь Орлов: Объем щепы, которая идет на производство целлюлозы, достаточно? большой, существует и перепроизводство, а значит, нужно создавать условия для его переработки, в том числе создавая новые предприятия. Очень хороший пример - пеллеты. В 2012 году объем их производства был нулевым. Сегодня мы подбираемся к миллиону тонн в год, причем переработчики не боятся инвестировать в новое производство.

Кстати, у "взрослых" компаний в лесной отрасли теперь и нулевой уровень отходов. Не забывайте, что в регионе создан также комплекс биотопливных котельных: в результате объем потребления углеводородных видов топлива снижен в четыре раза.

Когда появится новая арктическая авиакомпания, о которой заявляли в 2019-м?

Игорь Орлов: Архангельская область не может существовать без авиации - это аксиома. При этом авиакомпании, выполняющие социальную функцию, не способны выжить без поддержки государства. Второй авиаотряд, полученный регионом в собственность, требовал новых шагов развития. После анализа работы и смены управления авиапредприятием уже за первые девять месяцев оно получило прибыль 12 миллионов, а до этого прибыли практически не было. В результате мы нашли вариант снижении стоимости перелетов внутри Архангельской области на 30 процентов.

Сегодня, оценив авиационные и наземные активы, мы поступательно готовимся к созданию новой сильной арктической авиакомпании. Для формирования стратегии привлечены ведущие институты в области авиации: рассчитываем получить стратегию к июлю.

Кстати, многие с иронией отнесутся к идее создания в Поморье авиатакси. Между тем в моем представлении через три-пять лет идея станет реальностью. Так же, как и строительство в Архангельской области новых взлетно-посадочных площадок с созданием условий приема пассажиров, системы заправки судов. Сами видите - в этом году теплая зима поставила под угрозу связь с труднодоступными территориями: если не будем наращивать авиапарк, как будем жить дальше? А ведь малая авиация помогла бы решить многие проблемы: сегодня речь идет о модернизации в Поморье более 50 вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос.

То есть на Кегостров, который хорошо виден с набережной Архангельска, скоро сможем летать на такси?

Игорь Орлов: Мне больше нравится идея протянуть туда канатную дорогу. Это очень комфортный и быстрый способ передвижения. Ничего неразрешимого в этом нет: не так давно в Кабардино-Балкарии я познакомился с работой трех таких дорог. Можно ли построить подобную у нас? Эту задачу будут решать профессионалы: они уже приглашены в Архангельск.

Кстати

В регионе запланированы и крупные вложения в инфраструктуру. Только в рамках нацпроекта "Чистая вода" будут реализованы инвестпроекты на сумму порядка четырех миллиардов рублей, восемь планируется начать в этом году. Таких средств у региона не было никогда. Уже завершено проектирование водоснабжения Каргополя, поселка Шалакуша, продолжается крупнейший проект по реформированию водоснабжения в Архангельске.