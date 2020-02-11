Как привлечь профессионалов в Арктику

Сколько конкретно рабочих рук и каких именно необходимо для рационального освоения арктической зоны? Этот вопрос стоял в центре внимания участников дискуссионного клуба "Арктика: кадры решают все?", состоявшегося в информационно-аналитическом центре Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Петербурге.

Научный руководитель центра прикладных проблем труда СПбГУ Дмитрий Чернейко подчеркнул: сегодня проблема освоения Арктики требует не индустриальных, а постиндустриальных решений. Нельзя, как в советское время, рассчитывать на то, что построенное предприятие создаст вокруг себя населенный пункт с более или менее приемлемой инфраструктурой. Пример тому - Мурманская область, откуда каждый день уезжает несколько десятков человек, причем уезжает навсегда, вследствие чего миллионный регион уже потерял почти треть своих обитателей. На главный вопрос - "что с этим делать?" - в стратегических документах по развитию Арктики ответа нет.

Получить этот ответ в конкретных цифрах можно только тогда, когда будут сформулированы точные обоснования: какие именно технологические задачи и в какие сроки предстоит нашей стране решить в арктической зоне. Сколько специалистов необходимо для решения той или иной задачи, а также - сколько работников инфраструктурной сферы, обслуживающих этих конкретных специалистов, необходимо для этого. Причем в сегодняшних, современных условиях при работе с современными технологиями.

Скажем, если вести речь о развитии Северного морского пути, то необходимо подсчитать количество членов плавсостава и работников, обслуживающих их на берегу, количество мест в образовательных учреждениях страны, где обучают эти кадры.

С другой стороны, кадровое обеспечение - это не только подготовка кадров. Это еще и разработка новых профессиональных стандартов, которые, понятно, заметно отличаются от профстандартов работы в любой другой, неарктической зоне.

- Россия - главный мировой игрок в арктической зоне, - подчеркнул Чернейко. - Говоря о подготовке кадров для Арктики, мы можем четко выходить на свои, российские профстандарты и сразу делать их международными, а не, как обычно, подстраиваться под европейскую или американскую систему.

Особое географическое положение России дает в этом случае очевидные преимущества. Но все надо делать в спешном порядке, потому что иначе есть риск опоздать.

Все это вполне выполнимые, "счетные" задачи. Но только найдя численный ответ на них, возможно решать практические вопросы: где, в каких российских регионах брать нужных людей нужной квалификации? В каком режиме создавать рабочие места для них и условия проживания - вахтовом, полувахтовом? Каков должен быть размер социальной сферы, обслуживающей этот персонал?

"Если все это не просчитать сегодня, то в ближайшее время с Арктикой будет происходить то же, что сегодня наблюдается на Дальнем Востоке: вроде и деньги для развития этого региона есть, а люди продолжают оттуда уезжать. И какими должны быть зарплата и качество социальной сферы, чтобы не уезжали, никто точно сформулировать не может", - уверены эксперты.

Большинство участников дискуссии сошлись во мнении: оптимальный режим для работы в Арктике - вахтовый метод. Причем вахты здесь могут длиться как по нескольку месяцев, так и по нескольку лет. И человек, отправляющийся на работу в жестокие условия Крайнего Севера, должен осознавать, что для него это временные трудности, которые окупятся впоследствии полученным опытом, полезной строчкой в резюме, заработанным финансовым капиталом.

- В этом смысле работу в Арктике разумно сравнивать с работой в космосе или в условиях подводного плавания, - поясняет Александр Стоцкий, директор Проектного офиса развития Арктики.

Поддерживает такой подход и Анна Гуревич, карьерный консультант, эксперт по подбору персонала. Как следует из приведенных ею данных, поколение Y-Z (то есть нынешние 20-30-летние люди) характеризуется такими параметрами: они хотят работать по специальности, но находятся в поиске масштабных, значимых задач. Они хотят быстрой карьеры, готовы к переездам в любые регионы, но с перспективой дальнейшей релокации. Кроме того, представители этого поколения являются типичными продуктами "экономики впечатлений": они ищут необычного опыта и ярких переживаний. Как видим, все эти характеристики весьма совпадают с социально-психологическими характеристиками "космонавтов", направляемых в Арктику.

Что касается Санкт-Петербурга, то он, по словам Анны Гуревич, здесь достаточно выпускников высокорейтинговых вузов, многие из которых приехали в Северную столицу из других регионов и готовы начать свою карьеру в новом месте. Многие из них не имеют материальной базы, своего жилья, поэтому охотно рассматривают варианты "отправиться на время" за хорошим заработком и быстрой карьерой в отдаленные края. Кроме того, Петербург исторически тесно связан с освоением Крайнего Севера, поэтому само слово Арктика и ее суровые условия не пугают выпускников петербургских вузов так, как пугают эти условия, например, южан.

Рынок труда Петербурга достаточно насыщен выпускниками вузов по этим специальностям. И многие хотели бы начать свою трудовую биографию с яркой страницы. Но для того, чтобы потенциальное желание и реальный спрос на специалиста сошлись в одной точке, необходимо, уточняет эксперт, качественно улучшить информированность об имеющихся арктических вакансиях.

Кроме того, необходимо конкретизировать предлагаемые релокационные пакеты. То есть потенциальный соискатель должен понимать, какие конкретно плюсы и минусы ждут его при устройстве на работу в Арктике (какие доплаты, бонусы, льготы), а также на какие вакансии он сможет рассчитывать после того, как вернется из Арктики. В этом смысле сопровождение карьеры становится важной функцией специалистов по персоналу.

Александр Стоцкий, директор Проектного офиса развития Арктики, сообщил, что в Москве сейчас открылся так называемый Центр подходящей работы (профессиональные консультации для Арктики), в котором людей, желающих поработать в арктической зоне, снабжают всей необходимой информацией.

Насколько востребована у россиян эта услуга, говорить пока рано. Но очевидно, что одними точечными попытками решить проблему кадров для Арктики не получится.