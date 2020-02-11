Практически каждую неделю в Петербурге проводятся конкурсы красоты. "Петербургская красавица", "Миссис Санкт-Петербург", "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область", "Северная Аврора", "Миссис Великая Русь". Свои конкурсы красоты проводятся в Московском районе, Колпино, Кронштадте. И в каждом конкурсе есть свои победители. Корреспондент "РГ" выяснила, как устроены эти конкурсы красоты, и пришла к неожиданным выводам.

- Каждая женщина хочет стать королевой красоты, - говорит Ксения Чурсина, директор конкурсов "Мисс Великая Русь" и "Миссис Великая Русь". - И сейчас у женщин появились такие возможности.

Ксения вот уже несколько лет организует конкурсы красоты. Порядок - заявительный. Грубо говоря, любая женщина может позвонить в оргкомитет или написать письмо в группу конкурса и заявиться на участие. Быть моделью при этом не обязательно. Отбор есть, но не строгий.

- Например, если к нам на конкурс, где соревнуются миссис, то есть замужние женщины, обратится дама с 48-м размером одежды, мы ее примем, почему нет, - говорит Ксения. Организатор отмечает: на свой конкурс она не принимает только женщин с инвалидностью, но подчеркивает: для них просто нет специальной номинации, а соревноваться с другими участницами в данном случае некорректно. К слову, для женщин с инвалидностью есть свои конкурсы.

Для Чурсиной конкурсы красоты - это бизнес, она им живет. Все участницы платят вступительный взнос - пять-десять тысяч рублей. В одном региональном этапе принимают участие 15-20 женщин. Полученные с участниц деньги идут на оплату услуг визажистов, парикмахеров, аренду залов. Также на церемонию продаются билеты. В основном их покупают близкие участниц, желающие поболеть за своих дочерей, жен и матерей. Еще один способ собрать деньги - это участие спонсоров. Ксения Чурсина говорит, что в некоторых регионах конкурсы не окупаются, выручают мероприятия в крупных городах. В перспективе Ксения планирует расширить свою деятельность до международного масштаба.

В конкурсах, которые проводит Чурсина, побеждают все. Каждая участница получает титул. Это интересная особенность небольших частных конкурсов. И, как говорит Ксения, многие женщины приходят именно за этим.

- Красота - это понятие субъективное. Как мы можем сказать одной женщине, что она не так красива, как ее соседка. Каждая женщина - самая красивая для своего мужа, детей, родителей. И корона на конкурсе, лента победительницы - это материальные подтверждения очевидного, - говорит Чурсина.

Победительницы конкурсов Чурсиной редко остаются в бьюти-индустрии. Они возвращаются на обычную работу, погружаются в рутину будней. Но они уже королевы красоты, и, как считает Ксения, им с короной как-то легче.

Подобных конкурсов очень много. Есть участницы, которые коллекционируют короны, кочуют из одного конкурса в другой. Но это не массовая история. Обычно подготовка к конкурсу красоты занимает два-три месяца. И работающей женщине довольно сложно найти столько времени.

Пока существует индустрия, провозглашающая индивидуализм и внешность как главное, конкурсы будут процветать

Вокруг конкурсов красоты сформировалась полноценная индустрия. Значительное количество спонсоров работают по бартеру. Например, Виктория Каревич, руководительница компании Dom Bikini рассказывает, что на несколько конкурсов предоставляла купальники для прохода участниц. "Для нас это дополнительная реклама, но в контексте имиджа и пиара, для узнаваемости бренда", - говорит Каревич.

Есть рестораны и клубы, которые предоставляют площадку для церемонии; ателье, готовые дать платья участницам; ювелирные компании, желающие, чтобы победительница вышла на один из проходов в украшениях их производства. Конкурсы разные по масштабу, и чем скромнее конкурс, тем больше затрат участница должна взять на себя. Есть конкурсы, где участницы даже сами оплачивают фотосессии.

Короны, правда, всегда покупают организаторы. И это тоже целая индустрия. Алексей Кувшинов вместе с женой вот уже несколько лет поставляет короны и диадемы для крупнейших конкурсов красоты.

- На самом деле конкурсные короны особенно ничем не отличаются от свадебных. Единственное, они немного повыше, чтобы хорошо было видно со сцены, - рассказывает Кувшинов. - Драгоценные камни в коронах давно не используются. Это высококачественная бижутерия, в лучшем случае вы найдете в короне фианиты или кристаллы Сваровски.

У Кувшиновых короны заказывают как на частные конкурсы, так и на студенческие, которые организуют университеты. Как признается поставщик, если на частный конкурс может прийти заказ до 20 корон за раз, чтобы на всех участниц хватило, то на студенческих заказывают только три - для первого, второго и третьего мест. Цена одной короны - две-пять тысяч рублей, в зависимости от дизайна.

Стоит отметить, что принцип "победили все" - это не российская, это международная тенденция. Псковитянка Светлана Шумейко в январе в болгарской Софии участвовала в конкурсе Grandma Universe, что можно перевести как "Миссис бабушка Вселенная". Она стала обладательницей титула GrandMa Planet.

- Конкретно в этом конкурсе победила участница из Таллина. Я получила титул GrandMa Planet, - говорит Светлана. Кто-то был признан самой красивой бабушкой Земли, кто-то - самой красивой бабушкой Европы. Из 12 участниц четверо были россиянками.

Отборочный тур, по словам Шумейко, был заочным. Ей сообщили о конкурсе, она отправила документы, получила письмо от оргкомитета со словами "бабушка - огонь". Тогда Светлана стала готовиться к поездке на финал.

- Это затратное мероприятие, - признается Светлана. - В Софию мы ехали за свой счет. Со мной поехала дочка. Мы везли с собой платья, готовили номера.

Светлана работает учительницей, а еще у нее есть небольшое ателье меховых изделий в Пскове.

- В 2017 году я принимала участие в конкурсе красоты для зрелых женщин в Пскове. Выиграла. Тогда отбор был, но многие отсеялись не в ходе самого конкурса, а когда начались всякие съемки, фотосессии. Представьте, вы сходили на работу, потом вам надо на съемку, а потом еще домашние дела, и на следующее утро все по новой, и так три месяца. Тем не менее тот конкурс стал большим событием в городе. Но, увы, в последние два года конкурс не проводился. Все-таки это в Петербурге жизнь бьет ключом, проще найти спонсоров. У нас в Пскове все сложнее, - констатирует Шумейко.

Тем не менее самую красивую бабушку планеты в Пскове встречали очень тепло. В городе даже появились баннеры в поддержку Светланы. Она не успевает давать интервью. Но самое главное, участие в международном конкурсе псковитянки всколыхнуло местный бизнес, и вполне вероятно, что в этом году в Пскове пройдет конкурс красоты для дам солидного возраста.

- Минусы во всем этом, конечно, тоже есть. Теперь весь Псков знает, что мне за 50, - усмехается Светлана.

Массовым явлением конкурсы красоты стали относительно недавно. И, как считает Софья Сулим, член международной академии психологии "Путь феникса", эта тенденция продолжится.

- Пока существует индустрия, провозглашающая индивидуализм и внешность как главное, конкурсы будут процветать. Я вижу тенденции снижения ориентиров на внешние данные. Но это незначительно. В современном мире человека оценивают по одежке и внешности, манере держаться и регалиям, - говорит эксперт. - Поэтому конкурс красоты закрывает много потребностей женщины и повышает статус в социуме, несмотря ни на что.