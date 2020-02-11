Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал предметное знакомство с жизнью российских регионов. Во вторник председатель правительства прилетел в Великий Новгород, чтобы непосредственно от местных властей и населения узнать о проблемах области и долгосрочных планах развития.

Новгородская область стала первым регионом страны, куда Мишустин приехал в статусе главы кабинета министров.

"Мы хотим посмотреть в реальности, как обстоят дела, главное - встретиться с людьми, услышать их мнение. Вместе с руководителями регионов, представителями общественности мы будем должны определить те точки, где необходимо нашу работу усилить с учетом тех задач, которые перед нами поставил президент в Послании, с учетом национальных проектов и майских указов", - рассказал он о целях этой и будущих своих поездок по стране.

Премьер отметил, что за последние несколько лет руководство области смогло добиться значительных успехов. Например, уверенно растет промышленное производство: по итогам прошлого года оно превысило среднероссийские показатели, есть несколько новых проектов по развитию промышленности, развивается сеть детских садов.

Но есть и исторически сложившиеся проблемы. "Низкий уровень жизни, отток населения из области. Как следствие - серьезные вызовы в здравоохранении, в образовании, в сфере создания новых рабочих мест", - перечислил глава правительства. Он попросил губернатора области Андрея Никитина рассказать о предпринимаемых мерах и долгосрочных планах Новгородчины.