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11.02.2020 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом

Текст: Владимир Кузьмин (Великий Новгород)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал предметное знакомство с жизнью российских регионов. Во вторник председатель правительства прилетел в Великий Новгород, чтобы непосредственно от местных властей и населения узнать о проблемах области и долгосрочных планах развития.

Фото: РИА Новости
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Новгородская область стала первым регионом страны, куда Мишустин приехал в статусе главы кабинета министров.

"Мы хотим посмотреть в реальности, как обстоят дела, главное - встретиться с людьми, услышать их мнение. Вместе с руководителями регионов, представителями общественности мы будем должны определить те точки, где необходимо нашу работу усилить с учетом тех задач, которые перед нами поставил президент в Послании, с учетом национальных проектов и майских указов", - рассказал он о целях этой и будущих своих поездок по стране.

Премьер отметил, что за последние несколько лет руководство области смогло добиться значительных успехов. Например, уверенно растет промышленное производство: по итогам прошлого года оно превысило среднероссийские показатели, есть несколько новых проектов по развитию промышленности, развивается сеть детских садов.

Но есть и исторически сложившиеся проблемы. "Низкий уровень жизни, отток населения из области. Как следствие - серьезные вызовы в здравоохранении, в образовании, в сфере создания новых рабочих мест", - перечислил глава правительства. Он попросил губернатора области Андрея Никитина рассказать о предпринимаемых мерах и долгосрочных планах Новгородчины.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород РГ-Фото

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