Федеральный закон о социальном предпринимательстве (СП), принятия которого представители этого сегмента бизнеса ждали несколько лет, заработал. Сейчас компании, желающие войти в федеральный реестр субъектов СП, направляют свои заявки региональным властям. Параллельно на федеральном и региональном уровнях разрабатывают новые льготы. Как проходит заявочная кампания, на какие меры поддержки сможет рассчитывать социально ориентированный бизнес в субъектах СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Региональная специфика

До недавнего времени в российском законодательстве вообще отсутствовало понятие "социальное предпринимательство". Закон, принятый летом прошлого года, пробел устранил. К субъектам СП отнесли предприятия, соответствующие одному из четырех условий.

Первое: не менее половины сотрудников компании являются представителями социально уязвимых категорий граждан. Это, в частности, инвалиды, многодетные родители, недавние выпускники детских домов, пенсионеры и "предпенсионеры". Второе и третье условия - обслуживание социально уязвимых категорий граждан, продажа или производство товаров или услуг, необходимых именно таким клиентам.

Четвертое условие - работа в рамках конкретных направлений деятельности, которые закон признал социальными. В федеральный список вошли организация детского отдыха, оказание услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, развитие межнационального сотрудничества и ряд других сфер. Что важно, власти регионов могут расширить этот перечень, как и список социально уязвимых категорий граждан, с учетом местной специфики.

- Мы обратились к калининградским предпринимателям с просьбой рассказать о социальных направлениях деятельности, не описанных в федеральном законе, но распространенных в нашем регионе, - сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков. - Предложения принимают наше министерство и Центр "Мой бизнес" региона.

Без учета НКО

По оценкам фонда региональных социальных программ "Наше будущее", в Калининградской области социальным бизнесом занимаются 344 хозяйствующих субъекта. Среди них, например, сеть благотворительных магазинов подержанных вещей Danke-Shop, открывшаяся в 2015 году. Компания собирает у калининградцев ненужную одежду с помощью специальных контейнеров, часть раздает нуждающимся, часть распределяет по благотворительным организациям, часть продает. Непригодная одежда идет на переработку. Прибыль, оставшуюся после покрытия всех расходов, магазин также перечисляет на благотворительность. При этом проект, принесший региону много пользы, не соответствует условиям нового федерального закона.

В текущем году реестр субъектов социального предпринимательства будет формироваться в два захода

- Danke-Shop функционирует как некоммерческая организация, а действие закона о социальном предпринимательстве на НКО не распространяется, - поясняет руководитель проекта Андрей Громнюк. - В 2020 году мы разделим свою деятельность, в структуре проекта появится ИП, но это вопроса не решит. Благотворительная деятельность по выдаче и продаже вещей не входит в число утвержденных социальных направлений. Среди наших сотрудников есть и многодетные мамы, и пенсионеры, и выпускники детских домов, но они не формируют более половины штата. Поэтому, с одной стороны, надеюсь, что новый федеральный закон в перспективе все-таки будет каким-то образом распространяться на социально ориентированные НКО. С другой стороны, будем общаться с региональным минэкпромом. Вопрос расширения регионального списка социальных направлений деятельности непрост, поскольку в нашем случае речь идет о торговле, но попробуем его проработать.

Брендинг и маркетинг

В текущем году реестр субъектов СП в стране будет формироваться в два захода - по состоянию на начало апреля и на начало июля. Чтобы попасть в первую волну, заявку на региональном уровне следует подать до конца февраля. В Калининградской области уполномоченным органом власти, принимающим документы, является минэкпром. Бумаги поможет оформить региональный Центр "Мой бизнес".

- По состоянию на конец января за консультациями обратились порядка 30 предпринимателей, - продолжает Дмитрий Кусков. - Запланированы и специальные обучающие семинары.

Что касается региональных мер поддержки, в Калининградской области с лета прошлого года работает Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС). Субъекты СП могут получить там бесплатные консультации по вопросам финансового планирования, подбора персонала и другим. Кроме того, ЦИСС проводит обучающие мероприятия, занимается брендированием и маркетинговым сопровождением социальных проектов.

Пока услуги ЦИСС доступны всем, кто реализует общественно полезные бизнес-идеи. Когда реестр субъектов СП начнет функционировать, центр сможет работать только с предпринимателями, которые в него попали.

Тогда же для калининградских предприятий, официально подтвердивших свой социальный статус, разработают специальные льготные кредитные программы. Сейчас субъекты СП наравне с остальными малыми и средними компаниями вправе претендовать на кредиты по ставке, равной ключевой ставке Центробанка. По состоянию на конец января она составляла 6,25 процента. В перспективе стоимость заемных средств для представителей социального бизнеса снизят.

Скидки для арендаторов

В Архангельской области тоже существуют местные меры поддержки субъектов СП. Их включили в список заемщиков, которые вправе претендовать на поручительство регионального гарантийного фонда по минимальной ставке - один процент в год. Кроме того, хозяйствующие субъекты, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, получают льготы при аренде государственного имущества. В первый год стоимость арендной платы составляет 40 процентов от рыночной цены, во второй год - 60 процентов.

- У субъекта МСП, получившего статус "социальный предприниматель", появляется возможность пользоваться региональными льготами и преференциями. Далее планируется дальнейшая разработка льготных мер для данного вида бизнеса, - отмечает министр экономического развития Поморья Иван Кулявцев.

Прием заявок на включение в новый реестр в Поморье стартовал 27 января, документы следует направлять в Агентство регионального развития.

Дешевые длинные деньги

Сами социальные предприниматели надеются, что механизмы льготного кредитования заработают не только на региональном, но и на федеральном уровне.

- Фонд "Наше будущее", который первым в РФ начал системно заниматься вопросами развития СП, давно выдает беспроцентные займы социально ориентированному бизнесу, - рассуждает глава калининградской фабрики по производству инвалидных колясок и ступенькоходов Роман Аранин. - Цех по выпуску шагающих ступенькоходов мы запустили именно благодаря такому займу в несколько миллионов рублей, выданному на пять лет. На средства второго займа фонда мы открыли семь мастерских по ремонту инвалидных колясок по всей России. Оба займа уже вернули. Если регионы при поддержке федерального бюджета запустят схожие кредитные программы, это повлечет за собой запуск огромного количества важных социальных проектов. Главное, чтобы деньги действительно были длинными и дешевыми.

Другой важной мерой поддержки могут стать преференции при участии в государственных и муниципальных закупках, полагает Аранин. Речь идет, к примеру, о фиксированном проценте форы на торгах или преимущественном выборе субъекта СП при наличии равных предложений нескольких подрядчиков.