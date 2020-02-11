Прорыв: 80 лет назад Красная армия взломала линию Маннергейма

Первая попытка прорыва финской обороны для Красной армии завершилась десятками тысяч убитых, раненных и обмороженных. Еще до начала военных действий в декабре 1939 года финская армия была отмобилизована и развернута. Наступавшим сквозь метровые сугробы и лесные дебри 139 тысячам красноармейцев противостояло 130 тысяч финнов, сидевших в отапливаемых бетонных дотах и дзотах, которые строились еще с начала 20-ходов.
Ко второму наступлению на Карельском перешейки командарм 1-го ранга Семен Тимошенко подготовился более основательно. На направлении главного удара Красная Армия теперь насчитывала 460 тысяч человек против 150 тысяч финнов. Советские войска также имели десятикратное превосходство в артиллерии калибром более 122-мм.
Кроме того, для разрушения железобетонных укреплений были развернуты четыре дивизиона большой мощности. Советскую 203-мм гаубицу финские солдаты прозвали "сталинской кувалдой", а наши - "карельский скульптор", так как они превращали доты в причудливые развалины из бетона и стали. Снарядов не жалели. Как пишет историк Баир Иринчеев, только 24-й корпусной артиллерийский полк выпустил по финским позициям 14 769 снарядов. Дот "Попиус", который в 1939 году остановил наступление целой дивизии, был разрушен 53 прямыми попаданиями 280-мм снарядов мортиры Бр-2.
Для ликвидация вражеских укреплений также активно использовалась взрывчатка. Сначала артиллерия выбила финскую пехоту вокруг дота №0011, а затем саперы заложили взрывчатку. Взрыв двух тонн тротила на крыше западного каземата заставил финский гарнизон бежать.
Надолбы подрывали зарядами взрывчатки и сдвигались танками Т-28. Именно на Карельском перешейки состоялось боевое крещение тяжелого танка КВ-1. Только после подавления огневых точек в бой шла советская пехота.
И результат не заставил себя ждать. К исходу 12 марта красноармейцы овладели Выборгом. В тот же день в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. Граница на Карельском перешейке отодвигалась на 120-130 километров. К СССР также отошли небольшая территория севернее Куолаярви и несколько островов в Финском заливе.
"Зимняя война" дорого обошлась обеим странам. Финляндия потеряла 48 243 человека убитыми и 43 тысячи ранеными. Потери советских войск составили: 126 875 человек убитыми, пропавшими без вести, умершими от ран и болезней, а также 248 тысяч ранеными.