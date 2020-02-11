Прорыв: 80 лет назад Красная армия взломала линию Маннергейма

Ранним утром 11 февраля 1940 года около озера Суммаярви на Карельском перешейке загрохотала артиллерийская канонада - Красная армия перешла в наступление на основные позиции линии Манергейма. Через месяц советского наступления финский маршал Карл Густав Маннергейм запросил перемирие, но победа далась дорогой ценой.

Первая попытка прорыва финской обороны для Красной армии завершилась десятками тысяч убитых, раненных и обмороженных. Еще до начала военных действий в декабре 1939 года финская армия была отмобилизована и развернута. Наступавшим сквозь метровые сугробы и лесные дебри 139 тысячам красноармейцев противостояло 130 тысяч финнов, сидевших в отапливаемых бетонных дотах и дзотах, которые строились еще с начала 20-ходов.

Ко второму наступлению на Карельском перешейки командарм 1-го ранга Семен Тимошенко подготовился более основательно. На направлении главного удара Красная Армия теперь насчитывала 460 тысяч человек против 150 тысяч финнов. Советские войска также имели десятикратное превосходство в артиллерии калибром более 122-мм.

Кроме того, для разрушения железобетонных укреплений были развернуты четыре дивизиона большой мощности. Советскую 203-мм гаубицу финские солдаты прозвали "сталинской кувалдой", а наши - "карельский скульптор", так как они превращали доты в причудливые развалины из бетона и стали. Снарядов не жалели. Как пишет историк Баир Иринчеев, только 24-й корпусной артиллерийский полк выпустил по финским позициям 14 769 снарядов. Дот "Попиус", который в 1939 году остановил наступление целой дивизии, был разрушен 53 прямыми попаданиями 280-мм снарядов мортиры Бр-2.

Для ликвидация вражеских укреплений также активно использовалась взрывчатка. Сначала артиллерия выбила финскую пехоту вокруг дота №0011, а затем саперы заложили взрывчатку. Взрыв двух тонн тротила на крыше западного каземата заставил финский гарнизон бежать.

Надолбы подрывали зарядами взрывчатки и сдвигались танками Т-28. Именно на Карельском перешейки состоялось боевое крещение тяжелого танка КВ-1. Только после подавления огневых точек в бой шла советская пехота.

И результат не заставил себя ждать. К исходу 12 марта красноармейцы овладели Выборгом. В тот же день в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. Граница на Карельском перешейке отодвигалась на 120-130 километров. К СССР также отошли небольшая территория севернее Куолаярви и несколько островов в Финском заливе.

"Зимняя война" дорого обошлась обеим странам. Финляндия потеряла 48 243 человека убитыми и 43 тысячи ранеными. Потери советских войск составили: 126 875 человек убитыми, пропавшими без вести, умершими от ран и болезней, а также 248 тысяч ранеными.