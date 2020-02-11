Рыбакам-любителям разрешат продавать свои уловы

Порядок любительского рыболовства в России радикально изменится. Властям прибрежных регионов направлена концепция федерального законопроекта, который разрешает торговать рыбой, выловленной рыбаками-любителями.

"Указанное право не изменяет основного целевого назначения любительского рыболовства - личного потребления, - говорится в документе. - Необходимо законодательно закрепить понятие "продукция любительского рыболовства", что позволит определить точный перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. С целью сохранения водных биологических ресурсов и их рационального использования будет определено общее количество одновременно находящихся у рыбака-любителя суточных уловов разрешенного вида водных биоресурсов в разрешенные сроки".

Напомним, сегодня такой возможности не существует: продажа рыбаками-любителями своих уловов трактуется как незаконная предпринимательская деятельность. По мнению экспертов, предоставление рыбакам-любителям права продавать добытую рыбу позволит развиваться прибрежным селам и поселкам, для жителей которых рыболовство издревле было основным источником заработка.

Эксперты одобряют этот шаг. Однако, по их мнению, чтобы воплотить данную инициативу в реальность, предстоит провести большую законодательную работу, считает Юрий Тимохин, председатель комитета по рыболовству мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Прежде всего, сегодня российское законодательство разрешает заниматься любительским рыболовством не только всем гражданам РФ без исключения, но и иностранцам. А значит, необходимо предусмотреть меры, чтобы иностранные рыболовы-любители на российских водоемах не опередили хозяев. Это особенно важно для жителей отдаленных поселков, для которых рыболовство является основой существования и единственным источником дохода. В законодательстве существует понятие "рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности". Но сегодня оно относится только к представителям коренных жителей Кольского полуострова - саами, которых в регионе насчитывается менее 2000 человек. Очень важно тщательно проработать систему, которая позволила бы вести учет рыбы, вылавливаемой любителями, чтобы исключить риски браконьерства.

- Для любительского рыболовства законодательно установлены ограничения по суточной норме и по орудиям лова, - отмечает Тимохин. - Но при этом не установлен объем добытой рыбы, который должен служить экономической базой для самого рыбака, его судна и обслуживающей его береговой инфраструктуры. Кроме того, сегодня любительская рыбалка представляет собой ловлю на спиннинг, которая на Крайнем Севере возможна лишь два-три "теплых" месяца в году.

С помощью спиннингов жители прибрежных поселков не смогут обеспечить себя рыбой, уверен Тимохин. Это возможно лишь с помощью традиционного рыболовства с помощью яруса. Таким способом ловить рыбу в северных морях можно круглый год.

Представители "Опоры России" в Заполярье сформировали свой пакет поправок. По их мнению, следует дать право ловить рыбу в счет национального общедопустимого улова и поставлять ее либо на рыбофабрику, либо в организацию, которая занимается закупками рыбы. Тот, кто будет вести этот промысел, должен иметь гражданство РФ, быть постоянно зарегистрированным в приморском населенном пункте региона.

Ловить рыбу он должен с помощью маломерного судна, оборудованного техническими средствами контроля и зарегистрированного в территориальном управлении Росрыболовства. При этом промысел должен вестись пассивными орудиями лова в 12-мильной зоне. Объем добываемой рыбы можно определять ежегодно, а при необходимости - корректировать в течение года. Механизм распределения ресурса между предпринимателями должен обсуждаться и утверждаться межведомственной комиссией по примеру административного регламента "Выделение водных биоресурсов для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Мурманской области".

«Любительская» продукция рыбаков будет значительно дешевле, чем та рыба, которая поставляется в супермаркеты региона

Этот вопрос обсуждался еще три года назад в Мурманской областной думе. Парламентарии региона отметили, что понятие "любительское рыболовство" должно предполагать право граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку пойманной рыбы. Они предложили воспользоваться успешным опытом Дальнего Востока. Летом 2016 года в правила рыболовства Дальневосточного бассейна были внесены поправки, которыми установлены особые условия добычи водных биоресурсов в шестимильной прибрежной зоне Сахалина и Курил - как для промышленного, так и для любительского лова. Согласно этим поправкам, рыбаки, ведущие промысел рыбы на судах длиной до 24 метров, могут вести учет добытых уловов водных биоресурсов в промысловом журнале в местах доставки. Продолжением этой инициативы стала программа "Доступная рыба", в рамках которой появились мобильные торговые точки, где рыбопродукция продается в розницу, минуя посредников, по минимальным ценам.

- Мы продолжаем работу с Росрыболовством в этом направлении, - прокомментировал инициативу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Процедуры приема улова у рыбаков-любителей должны быть максимально комфортными. На мой взгляд, этого можно добиться с помощью механизма потребительской кооперации. Должен быть создан кооператив, куда рыбаки сдают рыбу, после чего кооператив проводит необходимый контроль ее качества и распределяет рыбу по торговым точкам и заведениям общепита. Сейчас это остается предметом обсуждения.

Предполагается, что "любительская" продукция рыбаков будет значительно дешевле, чем та рыба, которая поставляется в супермаркеты региона, подчеркнул вице-губернатор Заполярья Дмитрий Филиппов. Региональные власти выработали свой вариант концепции законопроекта. Сейчас документ проходит согласование в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району, что позволит избежать рисков браконьерства.

- Я думаю, что в текущем году рыбаки-любители Мурманской области смогут реализовывать свои уловы, - подчеркнул вице-губернатор.