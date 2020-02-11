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11.02.2020 18:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Сообщение о том, что в кабинете гинеколога прямо над кушеткой висит видеокамера, разместила в одной из социальных сетей жительница Калининграда. Побывав на приеме, она возмутилась нарушением неприкосновенности частной жизни и обратилась к юристу.

В том же посте женщина опубликовала ответы руководства медучреждения и областного минздрава на свою жалобу, из которых следует, что видеокамера направлена на рабочие места сотрудников и не позволяет видеть анатомические признаки пациентов.

Информация попала в СМИ, региональное следственное управление СК России организовало доследственную проверку для выяснения обстоятельств.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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