Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сообщение о том, что в кабинете гинеколога прямо над кушеткой висит видеокамера, разместила в одной из социальных сетей жительница Калининграда. Побывав на приеме, она возмутилась нарушением неприкосновенности частной жизни и обратилась к юристу.

В том же посте женщина опубликовала ответы руководства медучреждения и областного минздрава на свою жалобу, из которых следует, что видеокамера направлена на рабочие места сотрудников и не позволяет видеть анатомические признаки пациентов.

Информация попала в СМИ, региональное следственное управление СК России организовало доследственную проверку для выяснения обстоятельств.