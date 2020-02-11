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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дешевле некуда

Цены на бензин опустились до пятилетнего минимума
Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 28(8082)
Известно, что Россия занимает второе место среди европейских стран по дешевизне бензина и дизельного топлива. Самые низкие цены на топливо оказались только в Казахстане. Сдерживать цены на топливо в РФ позволяет демпфирующий механизм, частично компенсирующий нефтяным компаниям их потери от поставок на внутренний рынок при более выгодном экспорте.

Эксперты центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) при Российском экономическом университете имени Плеханова провели исследование, в ходе которого выяснили, что в 2019 году спрос на автомобильный бензин упал на 1,4 процента до минимальных значений за последние пять лет. Причинами снижения спроса на бензин названы отказ от эксплуатации личных автомобилей либо замещение его другим топливом. Другая причина - рост популярности сжиженного газа из-за более выгодной цены на этот вид топлива. Литр сжиженного газа в 2019 году в среднем стоил в два раза дешевле литра бензина АИ-92.

Фото: iStock
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Кроме того, по итогам 2019 года зафиксирован рост спроса на дизельное топливо на 4,9 процента и авиакеросин - на три процента. Причиной роста спроса на дизель специалисты называют вытеснение его некачественных суррогатов. Доля суррогата на рынке дизтоплива в 2019 году составила 15 процентов, что почти в два раза меньше, чем в 2015 году.

Так, по данным Росстата, стоимость литра бензина в среднем по России на 3 февраля выросла на семь копеек и составила 44,87 рубля. Цена литра бензина АИ-92 выросла на шесть копеек, до 42,45 рубля. Цена бензина АИ-95 также выросла на шесть копеек, до 45,89 рубля. Дизельное топливо подорожало на пять копеек, до 48,15 рубля. При этом в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), с 26 января по 2 февраля 2020 года бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на одну копейку до 43,06 и 46,08 рубля за литр соответственно. Средняя цена на зимнее дизельное топливо сохранилась на уровне 48,29 рубля за литр, на летнее дизтопливо - 46,11 рубля за литр.

В СЗФО средние цены на бензин АИ-92 выросли в Новгородской области на три копейки, в Псковской и Ленинградской областях на две копейки, на бензин АИ-95 - выросли в Новгородской области на три копейки, в Псковской и Ленинградской областях на две копейки. Средние цены на зимнее дизельное топливо выросли в Архангельской и Ленинградской областях на три копейки.

Тем временем

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Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Псковская область СЗФО Новгородская область

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