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11.02.2020 13:24
Проект: В регионах

Движение в лес

В архангельской глубинке прошло выездное совещание Совфеда
Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 28(8082)
Лесоустроительные работы необходимо передать на федеральный уровень: о внесении соответствующих изменений в Лесной кодекс РФ говорилось во время выездного совещания межведомственной рабочей группы при Совете Федерации РФ по совершенствованию лесного законодательства. Встреча прошла в Устьянском районе Архангельской области.

Место выбрано не случайно: Поморье - один из ведущих регионов по освоению зеленых ресурсов. За восемь лет здесь на 87 процентов увеличился выпуск бумаги, на 57 процентов - пиломатериалов, начаты 10 приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов, а объем инвестиций в ЛПК, позволивший кардинально обновить производственную базу, превысил 71 миллиард рублей. Налоговые отчисления ЛПК в бюджет региона по итогам девяти месяцев 2019 года составили около девяти миллиардов - на 168 процентов больше, чем за такой же период 2018-го.

- Но для реализации всех инвестпроектов необходимо лесоустройство, а оно сегодня устарело, не соответствует реалиям - его нужно совершенствовать, - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Вместе с тем пока эти полномочия возложены на регионы, причем средств на исполнение из федерального бюджета поступает недостаточно:

- Сегодня за счет средств федерального бюджета мы ежегодно направляем на эти цели не более 70 миллионов рублей, а для выполнения лесоустройства области в полном объеме требуется порядка пяти миллиардов, - отметил Игорь Орлов.

Нужно возродить государственную лесоохрану как отдельный институт

- Недостаточно федеральных субвенций и на обеспечение полномочий в части заработной платы для инспекторов, работающих в лесу, - отметила спикер регионального парламента Екатерина Прокопьева. - В Архангельской области отдельными решениями ее повысили на 2020 год, но это не тот уровень, которого хотелось бы.

Как сказал на совещании глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, законопроект о передаче лесоустроительных работ на федеральный уровень уже находится на площадке правительства - в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение Госдумы.

Между тем заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев говорил в Устьянах об отсутствии актуальной информации о состоянии и стоимости наших лесных ресурсов:

- Отсюда невозможность долгосрочного планирования и инвестирования в развитие отрасли, - отметил он.

Вице-спикер СФ озвучил идею создания в России единого центра управления лесами и заявил о важности создания региональных центров управления, позволяющих контролировать все параметры состояния лесов. По мнению Юрия Воробьева, необходимо возродить государственную лесоохрану как отдельный институт, причем авиалесоохрану передать на федеральный уровень с достойным финансированием. Кстати, опыт Архангельской области по созданию единого лесопожарного центра сенаторы предложили использовать в других регионах России.

- Я поддерживаю предложение о более глубоком проникновении цифровых технологий в лесную отрасль, о создании на этой основе современной системы мониторинга и учета леса, контроля за его "движением", - подвел итоги Игорь Орлов - В Архангельской области мы давно используем и космомониторинг, и систему учета движения транспорта - будем их развивать.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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