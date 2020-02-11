В Петербурге подросток задержан за выстрел в мигранта

В Петербурге задержан 16-летний подросток, который выстрелил в случайного прохожего из светошумового пистолета. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 25-летний гражданин одного из среднеазиатских государств получил слепое ранение мягких тканей головы.

Инцидент произошел накануне около половины одиннадцатого вечера у Полежаевского парка.

- К пострадавшему подошли четверо граждан, один из которых спросил его имя, а другой выстрелил из предмета, похожего на пистолет, - рассказали сотрудники полиции. - Спустя несколько часов в полицию поступила телефонограмма о том, что от указанного адреса был госпитализирован мужчина в удовлетворительном состоянии.

Правоохранительными органами установлено, что в нападении участвовали четыре человека в возрасте от 16 до 19 лет, мотив нападения - хулиганство. Оружие изъято и приобщено к уголовному делу, которое возбуждено по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.