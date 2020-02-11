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11.02.2020 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение задержанного

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор по делу двух экс-полицейских, обвинявшихся в превышении должностных полномочий. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело слушалось в особом порядке, поскольку подсудимые признали вину.

Фото: iStock
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Из материалов следствия известно, что инцидент произошел 28 мая прошлого года в помещении 80 отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району. Водитель - полицейский Алексей Заброда, "являющийся представителем власти, должностным лицом, осознавая преступный характер своих действий, заведомо и явно выходя за пределы своих должностных полномочий", избил резиновой палкой 17-летнего юношу, задержанного за совершение административного правонарушения. Его коллега Евгений Аунинг также принимал участие в избиении - ногами.

- Подсудимые вину признали полностью, раскаялись, извинились. Выплатили потерпевшему по 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда Заброде назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего режима, Аунингу - 1,5 года. Фигуранты взяты под стражу в зале суда немедленно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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