В Петербурге резко вырос объем инвестиций в коммерческую недвижимость

Согласно исследованию, проведенному международной консалтинговой компанией Knight Frank, общий объем инвестиционных сделок в Петербурге и области, включая земельные участки под девелопмент, в 2019 году достиг 96,9 миллиарда рублей, что на 77 процентов больше, чем годом ранее. Доля Северной столицы в общем объеме инвестиций не превысила трети (28 процентов).

При этом, отмечают исследователи, за последний год в сегменте коммерческой недвижимости было реализовано в четыре раза больше объектов (в денежном выражении), в то время как в сегменте участков под строительства жилья, наоборот, отмечено снижение на 58 процентов. Таким образом, 85 процентов всех сделок - это договоры в сфере коммерческой недвижимости. По мнению экспертов, этому способствовали укрепление курса рубля и снижение ключевой ставки, а также тренд на увеличение числа сделок с торговой недвижимостью. В 2019-м инвестиционная активность на складском рынке (64 процента от всех сделок)увеличилась в три раза, поставив исторический рекорд - 161,2 тысячи квадратных метров площадей.

Это объясняется дефицитом складских площадей. В городе по итогам 2019 года вакантными остаются всего 2,5 процента складских площадей. Больше половины (55 процентов) возведенных в прошлом году складов сданы в аренду. Спрос на новые складские помещения обусловлен еще и моральным устареванием тех площадей, которые построены двадцать лет назад.

То, что петербургский рынок столкнулся с нехваткой качественных предложений и растущей динамикой ставок, "что побудило активизацию девелоперов, строящих спекулятивные проекты", отмечалось и в исследовании международной консалтинговой компании Colliers International.

Развитие торговых сетей и компанийдистрибьюторов, онлайнретейла заметно сказалось на росте объема сделок в сегменте коммерческой недвижимости

- Развитие торговых сетей и компаний-дистрибьюторов, онлайн-ретейла - все это заметно сказалось на росте объема сделок. При этом рынок складов в Петербурге продолжает переживать дефицит качественного предложения - на протяжении последних трех лет строилось не более 100 тысяч квадратных метров спекулятивных площадей в год, - отметил Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге.

В 2019 году стало известно о ряде проектов, которые сформируют новое качественное предложение в ближайшие несколько лет. Только на 2020 год к вводу в эксплуатацию запланировано около 330 000 квадратных метров складских площадей, 55 процентов из которых являются спекулятивными. В 2019-м доля спекулятивных площадей в структуре ввода была больше и составила 78 процентов, или 102 000 квадратных метров.

В свою очередь, снижение интереса инвесторов к участкам под жилье в прошлом году эксперты Knight Frank объясняют заделом, который застройщики сделали накануне законодательных нововведений, касающихся долевого строительства. В предыдущие годы все подготовленные для строительства жилья участки были "вымыты" с рынка, а сокращение предложения отразилось на спросе. Отчасти этот факт повлиял на увеличение стоимости земельных участков, что, в свою очередь, увеличило цены на квартиры. "Нововведения на рынке жилья и вступление в силу новых правил продажи по эскроу привели к плавному росту цен на квартиры, в связи с этим за последние два года мы отмечаем увеличение стоимости земельных участков, которые рассматриваются под цели жилищного строительства, в среднем на 10-20 процентов", - отмечают эксперты.

- В 2020 году мы ожидаем продолжения этого тренда - сохранения и увеличения активности на рынке коммерческой недвижимости как со стороны институциональных, так и со стороны частных инвесторов. Это обусловлено в том числе довольно резким снижением доходности банковских депозитов и сохранением доходности инвестиций в недвижимость, что будет стимулировать большое количество инвесторов забирать деньги из банков и вкладывать их в доходную недвижимость, - прокомментировал результаты исследования генеральный директор компании Knight Frank Николай Пашков.