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11.02.2020 15:04
Проект: В регионах

Слет молодых и талантливых

Текст: Полина Знаменская (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) прошел XII Всероссийский молодежный образовательный форум "Молодые интеллектуалы России - 2020".
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Широкая география

Его участниками стали 163 представителя 21 образовательного учреждения из 15 городов Российской Федерации. Ученики школ, гимназий, лицеев в возрасте от двенадцати лет представили широкую географию страны, приехав в Петербург из Нарьян-Мара, Сургута, Саратова, Ярославля, Находки, поселкаМалышево Свердловской области, Башкирии и Татарстана. Открытие форума символично совпало с празднованием Дня российской науки. Старейший петербургский вуз, которому в этом году исполняется 188лет, распахнул свои двери для приема гостей.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
В СПбГАСУ прошла конференция по безопасности в строительстве

СПбГАСУ- единственный в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации вуз, осуществляющий комплексную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-экологических систем. Сотни известных выпускников вуза оставили свой след в истории градостроительства страны. С их участием реализованы такие проекты, как реконструкция Константиновского дворца в Стрельне, строительство Ладожского вокзала, Кольцевой дороги, Газпром-Арены. Университет стабильно улучшает позициив рейтингахсильнейших вузов России и целенаправленновыходит на мировой рынок.

Как рассказала в своем выступлении на форуме проректор по внешним связям Ирина Луговская, СПбГАСУ состоит в партнерских отношениях с 72 зарубежными вузами, научно-образовательными центрами и компаниями из 29 cтран мира. Одной из основных задач международной деятельности университета является активизация академической мобильности. Она реализуется главным образом через программы двойного диплома и международную программу обменов Erasmus+.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Кроме того, активно развиваются такие формы международной академической мобильности студентов, как учебная стажировка, ознакомительная практика, участие в международных летних школах. Количество иностранных студентов и аспирантов, представляющих 60 стран мира,превышает тысячу человек. Отрадно отметить, что в 2019 году университет занял шестое место в рейтинге популярности российских вузов среди иностранцев.

Умение общаться

Задача образовательного форума - привлечение талантливых ребят к обучению в лучших вузах Северной столицы. В ходе мероприятия их знакомят с теми возможностями, которые открываются для молодых интеллектуалов при условии серьезного желания получать знания и проявления упорства в построении своего профессионального будущего. Что можно поставить на первое место на пути к достижению цели?

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
В СПбГАСУ обсудили новые технологии в ремонте и строительстве дорог

Умение налаживать коммуникации, рассказал в ходе авторского мастер-класса "Кем стать, чтобы получать удовольствие от работы"доцент кафедрыназемных транспортно-технологических машин СПбГАСУ Николай Подопригора. Школьникиузнали, почему общение - самый ценный навыкинасколько важно для любого специалиста умение слушать.

Большое впечатление произвело на аудиторию выступление студента университета Артура Беспалова, который получает образование сразу по двум специальностям на двух факультетах: на дневном строительном и на заочном отделении факультета экономики и управления.

Отдельный круглый стол был посвящен подготовке кадров в области цифровой экономики, перспективам цифровизации строительной отрасли. Говоря о своих впечатлениях, ребята отмечали, что участие в форуме поможет им более осознанно подойти к выборубудущей профессии. Приемная комиссия СПбГАСУ провела круглый стол для руководителей делегаций, где обсуждались правила приема в вузы в 2020 году.

Слет интеллектуалов стал настоящим праздником для его участников - с представлениями команд-участницна сцене и концертом, подготовленным клубом студенческого досуга и творчествауниверситета.

Организаторы встречи, в частности проректор по учебной работе Светлана Головина, выразили надежду, что кто-то из ребят обязательноприедет поступать и учиться в Петербург. В любом случае, независимо от того, кто стал победителем форума, отметил председатель оргкомитета, директор Санкт-Петербургского международного центра "Образование без границ" Сергей Магкаев, каждый участник приобрел новых друзей в городе на Неве, получил неоценимый опыт общения с аудиторией, прошел проверку своих знаний. Нам бы очень хотелось, сказал он, чтобы это событие запомнилось надолго, возможно, для кого-то оно станет судьбоносным.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СПБГАСУ: строим будущее вместе

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