В Великом Новгороде закрываются рынки. Предприниматели с мелкой розницей уходят в ларьки и возрождают кочевые ярмарки. Региональные торговые сети уступают места федеральным ретейлерам.

Сегодня в Великом Новгороде работает 25 торговых центров и три розничных рынка. Пока. За последний год закрылось три рынка, на очереди еще один. Людные и проходимые места в Великом Новгороде "обрастают" ларьками, передвижными автолавками, мелкими павильонами. Разноцветными и разношерстными.

- Рынки себя изживают, и мы увидим еще большую трансформацию торговли, - уверена председатель комитета потребительского рынка и услуг администрации Великого Новгорода Ирина Бартенева. - Они не выживают по своей причине, потому что владельцы не хотят вкладываться в развитие. Предпринимателям сегодня выгоднее иметь свой маленький павильон, ларек, чем идти работать на рынке или в торговом центре.

Причина ухода с рынков и из торговых центров - высокая арендная плата и низкая проходимость. Средний разброс арендной ставки по городу сейчас от 600 до 1100 рублей за один квадратный метр. В среднем получается от 13 до 90 тысяч в месяц.

Установить свою торговую точку в проходном месте сейчас выгоднее и экономнее. Купить бывший в употреблении мобильный ларек сегодня можно за 50 тысяч рублей, а новый павильон от 20 квадратных метров стоит от 400 тысяч рублей.

Такая ситуация говорит о том, что малый бизнес в регионе затягивает пояса

В конце 2019 года на улицы Великого Новгорода вернулись кочевые ярмарки. 15-20 временных палаток разворачиваются то в одном районе города, то в другом. На одной точке, как правило, работают неделю.

- Половина палаток на ярмарке - мои, остальные сдаю в аренду приглашенным предпринимателям. Сам продаю белорусские колбасы, сало, текстиль. Трикотаж из Иваново и Тамбова. Товар беру или у дилеров, или напрямую на фабриках, - рассказывает предприниматель Денис Смирнов. - Новгородского ничего нет. Наценка около 30 процентов, больше не сделать - не купят. А еще пять лет назад и 100, и 150 процентов накручивали.

Каждая ярмарка согласовывается с мэрией, но город ничего на этом не зарабатывает: земля в аренду не сдается, а предоставляется бесплатно. Участки строго определенные, где попало палатки не установить. Организаторы обязуются соблюдать правила торговли и санитарные нормы.

Цены на продукты на ярмарках, как правило, выше, чем в соседних магазинах. Например, белорусская кровяная колбаса в палатке - 400 рублей, а на прилавке новгородского магазина - 280 рублей. Конечно, все зависит от качества и производителя.

Несмотря на это, тенденция остается тревожной, уверены эксперты. Возвращение предпринимателей на улицы говорит о том, что малый бизнес в регионе затягивает пояса.