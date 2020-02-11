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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гигакалории вылетели в форточку

Определены "болевые точки" ЖКХ, которые волновали жителей СЗФО в 2019 году
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 28(8082)
Эксперты опубликовали рейтинг проблем в сфере ЖКХ, с которыми россияне чаще всего сталкивались в 2019 году. Лидерскую позицию сохранили необоснованные коммунальные платежи, однако по сравнению с 2018-м доля таких жалоб в общей структуре обращений сократилась. Во второй половине прошлого года, несмотря на июльское повышение тарифов, тема платежей для граждан отошла на второй план. На первое место выдвинулось неудовлетворительное состояние многоквартирных домов (МКД). Субъекты Северо-Запада от общероссийских тенденций не отстают, но существуют проблемы, актуальные для отдельных регионов.

В позапрошлом году разрыв между первой и второй строчками рейтинга был более существенным. На необоснованные коммунальные платежи жаловался почти каждый пятый обратившийся, а неудовлетворительное состояние многоквартирных домов волновало 13,8 процента россиян.

Фото: iStock
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Возросшую актуальность проблемы, связанной с состоянием многоэтажек, специалисты объясняют крайней запутанностью законодательства в этой сфере. Собственников жилых и нежилых помещений, с одной стороны, объявили хозяевами МКД. С другой стороны, их не наделили необходимыми финансовыми и организационными рычагами влияния на управляющие организации и не обязали нести ответственность за содержание общего имущества.

В Псковской области, как и в целом по стране, лидером рейтинга стало начисление платы за ЖКУ. Жалобы на состояние и содержание многоквартирных домов, занявшие вторую строчку, также не выбиваются из общей тенденции. А вот на третьем месте оказались проблемы с оплатой и вывозом твердых коммунальных отходов - на них пришлось почти 10 процентов всех псковских обращений (в целом по стране - 8,6 процента).

Другая коммунальная проблема, обострившаяся в регионе в 2019 году, связана с капитальным ремонтом. Речь идет о реализации региональных адресных программ, их актуализации, качестве работ, путанице с очередностью мероприятий. В третьем квартале, на который пришелся пик всех ремонтных работ, эта группа вопросов вошла в топ-5 псковского рейтинга. А в четвертом квартале она неожиданно возглавила перечень наиболее актуальных для Псковщины коммунальных проблем.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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В Калининградской области множество жалоб касалось так называемых перетопов. Снег в конце прошлого года в регионе так и не выпал, редкостью была и минусовая температура. Однако нормативы - количество гигакалорий на один квадратный метр, необходимое для обогрева помещения, - последние несколько лет не меняются. В результате форточки в квартирах, жители которых не имеют возможности самостоятельно регулировать подачу тепла, не закрываются ни днем, ни ночью.

- Фактически ресурсы тратятся на обогрев улицы, - подчеркивает руководитель калининградского центра "ЖКХ Контроль" Валентина Зосименко. - Стены некоторых домов в Калининграде настолько теплые, что вблизи них распускаются подснежники - и это в феврале. В первый день февраля было 11 градусов тепла. А платят за неэффективно используемое тепло граждане. Вопрос неоднократно обсуждался на региональном уровне, но добиться пересмотра нормативов не удалось. Возможно, стоит заняться его решением на федеральном уровне. Ведь проблема "перетопов", с учетом аномально теплой зимы, должна сейчас обостриться во многих российских регионах.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Начисление платы за ЖКУ перестает быть главной проблемой, беспокоящей граждан. В первом и втором кварталах эта тема, как и в прошлые годы, устойчиво занимает первое место. Это может быть связано с двухэтапным повышением платежей за ЖКУ в 2019 году - первый раз они повышались в январе в связи с НДС, второй - в июле. А также с появлением новой коммунальной услуги - обращение с твердыми коммунальными отходами. Однако уже со второй половины года, несмотря на июльское повышение тарифов, тема платежей для граждан уходит на второй план. На первое место при этом выходит состояние многоквартирных домов.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область СЗФО Калининградская область

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