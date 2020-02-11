Астраханская область объявила о проектах Года Образования

В связи с растущими требованиями к компетенциям рабочих специальностей в Астраханской области посчитали необходимым создание совместных с промпредприятиями региона и учебными заведениями обучающих центров, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Один из таких центров: по мировым стандартам WorldSkills - планируется открыть в рамках объявленного в регионе Года Образования.

- Это очень важно, потому что у нас впереди большая работа по возрождению судостроительной отрасли, по поддержке деятельности топливно-энергетических компаний, - заявил инициатор Года Образования в регионе губернатор области Игорь Бабушкин, - Чтобы работать на современном оборудовании рабочий должен иметь высокую квалификацию, а для этого надо учиться, и не один год.

Он отметил, что акцент на требованиях к рабочим специальностям сделал президент Владимир Путин на недавнем совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию с участием глав регионов. На этой встрече Владимир Путин поручил выработать решения, которые будут способствовать росту качества образования.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в Год Образования в Астраханской области будут активно развиваться прогрессивные методики подготовки школьников. "В Астрахани появится ещё один кванториум, и областной центр станет первым российским городом с населением менее миллиона человек, где будут функционировать сразу два технопарка такого уровня", - отмечается в сообщении. Кроме того, будет действовать мобильный кванториум, в котором смогут заниматься дети со всего региона, в том числе из отдаленных сел.

Также продолжится начатая в прошлом году программа создания "Точек роста" в сельских школах: к 25 открывшимся прибавится еще 42. И в этом году в регионе запустилась федеральная программа "Земский учитель", по которой специалисты, отправившиеся работать в сельскую школу получат подъемные в размере одного миллиона рублей. В рамках нацпроекта "Образование" в детсадах региона создадут 1,5 тысячи мест для открытия ясельных групп, в области откроется новая школа на 800 учащихся и начнется строительство еще двух школ.