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11.02.2020 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Упрдор "Черноморье" Фото: Пресс-служба Упрдор "Черноморье"
Фото: Пресс-служба Упрдор "Черноморье"

Движение на федеральной автомобильной дороге Адлер - Красная Поляна (ранее известной как составляющей совмещенной автомобильной и железной дороги горнолыжного комплекса "Альпика-Сервис") во вторник пришлось приостановить из-за отсутствия света в результате возгорания на электроподстанции "Ахштырь".

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье", электроснабжение отсутствует с начала трассы на протяжении 45 километров пути, в том числе в трех тоннелях.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения до восстановления электроснабжения движение автотранспорта сегодня с 16.43 по московскому времени перенаправлено на федеральную автодорогу А-149 Адлер - Красная Поляна, проходящей по другому берегу реки Мзымта мимо аэропорта", - уточнили в ведомстве.

Сколько времени понадобится на устранение неполадок, не сообщается.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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