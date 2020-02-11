Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции

Движение на федеральной автомобильной дороге Адлер - Красная Поляна (ранее известной как составляющей совмещенной автомобильной и железной дороги горнолыжного комплекса "Альпика-Сервис") во вторник пришлось приостановить из-за отсутствия света в результате возгорания на электроподстанции "Ахштырь".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье", электроснабжение отсутствует с начала трассы на протяжении 45 километров пути, в том числе в трех тоннелях.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения до восстановления электроснабжения движение автотранспорта сегодня с 16.43 по московскому времени перенаправлено на федеральную автодорогу А-149 Адлер - Красная Поляна, проходящей по другому берегу реки Мзымта мимо аэропорта", - уточнили в ведомстве.

Сколько времени понадобится на устранение неполадок, не сообщается.