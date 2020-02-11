Экспорт вина и коньяка с Кубани за пять лет вырос в 4,2 раза

3,5 миллиона литров вин и коньяков было отправлено в 2019 году из Краснодарского края на экспорт - в Германию, Бельгию, Японию, Китай, Украину, Казахстан и другие страны. Это на 17,5 процента больше, чем годом ранее. Быстрый рост и большие перспективы делает виноделие очень привлекательным для инвестиций. Но и без проблем тоже не обходится.

- За 2019 год в крае заложили 2,4 тысячи гектаров молодых виноградников - небывалая цифра. Наибольшие площади - в Анапе, Темрюкском и Ейском районах, - рассказывает начальник отдела управления виноградарства и виноделия минсельхоза Краснодарского края Эмиль Минасов. - По этим показателям Кубань - лидер в России. Казалось бы, площадь виноградников должна стремительно расти, но она остается без изменений - 26,5 тысячи гектаров. Причина в том, что так же активно раскорчевываются старые виноградники, идет рекультивация.

Одна из проблем виноделов и виноградарей региона - нехватка пригодной земли. Часто она уже распределена: находится в долгосрочной аренде или в федеральной собственности, принадлежит другим владельцам, которые не заняты в отрасли. Тем не менее происходит качественное преображение отрасли, появляются новые предприятия. Например, в селе Варваровка под Анапой на территории хозяйства "Скалистый берег" строится многоуровневая частная винодельня, которая получила название Cote Rocheuse. Она будет работать по принципу гравитационного виноделия, в котором исключается применение механических или иных средств перекачки виноградного сусла и вина при производстве.

Большую часть винодельни займут производственные цеха и хранилища, на верхнем этаже разместят зал для дегустации с выходом на крышу. На территории будет работать винный магазин, а также водозаборная и тепловая станции, очистные сооружения. Ожидаемый объем производства - 300 тысяч бутылок в год. Вино планируют выпускать уже в 2020 году.

Другой инвестиционный проект также реализуется в Анапе. Он включает в себя винный завод производительностью около 20 миллионов бутылок в год, дегустационные залы, гостиницу, центр винного туризма. Кроме этого, в рамках проекта в Темрюкском и Анапском районах планируют высадить 2,5 тысячи гектаров виноградников классических сортов. А мощности центра винного туризма позволят принимать каждый день около 50 автобусов с туристами, которых будут знакомить с технологией производства напитков разных сортов и таким образом популяризировать отечественное виноделие. Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей, а завершить его планируется к концу 2020 года. Инвестором выступает пищевой холдинг из Челябинской области.

Однако подобные масштабные проекты, являясь для края образцово-показательными, оставляют "за бортом" большую часть малых и средних предпринимателей. Чтобы отстоять свои интересы, почти треть всех крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края, специализирующихся на виноделии, объединились в кооператив - "Винную деревню". В России подобного кооператива пока нигде нет. Создание винодельни обошлось фермерам в 140 миллионов рублей инвестиций, из которых 40 миллионов получены в виде субсидий от государства.

Создание винодельни обошлось фермерам в 140 миллионов рублей, из которых 40 миллионов получены в виде субсидий от государства

- Наш кооператив сможет совместно решать задачи, которые поодиночке осилить сложно, в том числе по выходу на российский рынок алкогольной продукции, - рассказывает председатель винодельни Геннадий Опарин. У нас работает общая механизированная бригада, совместными усилиями построены дороги и прочая инфраструктура. Сейчас кооператив имеет 100 гектаров виноградников на земле, взятой в аренду на 25 лет. Но с администрацией региона мы создали рабочую группу по выявлению свободных участков. Обнаружено около двух тысяч гектаров, пригодных для посадок винограда.

Проблемой фермеров остается получение лицензии на производство алкоголя. Документы выдаются с большим трудом. Тем не менее сейчас на Кубани 11 фермеров имеют эту лицензию, притом что в России их всего 16.

Еще одна проблема, сдерживающая развитие виноделия, - нехватка высококачественных саженцев. Покупать их приходится за рубежом, цены там высокие, и везти материалы нужно через границу. Решить проблему надеются с созданием еще одного крупного питомника. Он был заложен в 2017 году в станице Тамань Темрюкского района, на территории агрофирмы "Южная". Выращивает питомник три миллиона саженцев, но в перспективе показатель можно удвоить, что позволит закладывать в ближайшем будущем виноградники площадью 1,3 - 2,5 тысячи гектаров.