Новости

В Югре два сотрудника полиции погибли в ДТП 15:49
Россияне считают, что Трамп обостряет отношения с Москвой 15:39
Клишас: Разумно проводить голосование по Конституции в выходной день 15:34
В Сочи предупредили об ураганном ветре и сильном снеге 15:33
В Саратовской области полицейских осудили за убийство на кладбище 15:33
В Архангельске установили знак с предложением позвонить маме 15:32
Бывший зампосла КНДР попытается стать депутатом парламента Южной Кореи 15:30
На Урале потребовали 11 лет для лихача, сбившего ребенка на тротуаре 15:28
В Москве задержан "гостиничный насильник" 15:24
В Казани из-за пожара в лицее эвакуировали 750 человек 15:20
В КБР три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом 15:17
В Челябинских школах продлили карантин по гриппу и ОРВИ 15:15
В Тюмени выписали после выздоровления студентку, у которой нашли коронавирус 15:10
Ценности Госфонда смогут храниться в частных музеях 15:09
Logan готовится к обновлению: на дороги выехали тестовые прототипы 15:05
В Петербурге подросток задержан за выстрел в мигранта 15:02
Актеры из Таганрога показали в "РГ" чеховского "Злого мальчика" 14:52
Госдума ратифицировала соглашение о школах в Таджикистане 14:50
В Северной Осетии задержали стрелка из свадебного кортежа 14:50
Композитора Сергея Слонимского похоронят на кладбище в Комарово 14:49
СМИ: Президент Южной Кореи планирует посетить форум во Владивостоке 14:47
На Кубани врач выдала наркоману справку на водительские права 14:40
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию предпринимательства 14:39
Нижегородский пранкер "выгулял" девушку на поводке по торговому центру 14:36
В Омске при пожаре погибли двухлетние близнецы 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 15:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поедем поедим

"Гастрономическая" карта Крыма поможет качественно накормить туристов
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 28(8082)
В Крыму при поддержке министерства экономического развития РК создана "Гастрономическая карта" полуострова, которая облегчит туристам знакомство со вкусами и ароматами местных продуктов и поможет найти рестораны и кафе с национальной кухней.
Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма
Фото: Фонд поддержки предпринимательства Крыма

На интерактивную карту полуострова нанесены "фишки", нажимая на которые, можно получить подробную информацию с адресами и телефонами фермерских хозяйств, производителя продуктов или заведения общепита. Некоторые рестораторы опубликовали и данные о среднем чеке, чтобы турист заранее знал, на какую сумму ему ориентироваться. Для любителей готовить дома - подробные рецепты национальных блюд, например, шкары из рыбной мелочи, варенья из кизила, крымского янтыка или язмы, которая делается из катыка (кисломолочный напиток), огурца, зелени и чеснока. Есть информация о гастрономических особенностях разных территорий полуострова, а также уникальных продуктах.

Фото: Istock
Ученые нашли способ удешевить и ускорить производство эфирных масел

- Идея создания такой карты давно витала в воздухе, - рассказала инициатор проекта, исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная. - В мае 2019 года была создана концепция проекта. Министерство экономического развития РК, Фонд поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития одобрили его. Сейчас электронная версия проекта содержит информацию о нескольких десятках предприятий, но она будет постоянно дополняться новыми участниками - производителями и рестораторами. Проект для участников бесплатный. На карте представлены все территории Крыма и Севастополя с учетом их специализации. Например, туристам интересно будет узнать, как и где в Крыму выращивают каперсы, хурму, оливки или кизил.

- Речь идет о необычных продуктах и блюдах, уточняет Светлана Возная. - Сейчас не только гости, но и некоторые местные жители не знают, какие растения произрастают по соседству с ними, например, лечебный солерос или сумах - редкая специя, которая напоминает барбарис.

В Крыму открываются все новые сыроварни, пасеки, рыбоводческие хозяйства, фирмы-производители авторских чаев из местных трав и косметической продукции из экологичного натурального сырья. С помощью карты желающие могут подобрать индивидуальный маршрут, исходя из гастрономических и кулинарных предпочтений.

- Очень много семейных фермерских предприятий, - продолжает Возная. - Это порой крошечные хозяйства с особой атмосферой. Несмотря на то что мы живем в век интернет-технологий, житель, например, Красноярска не сможет ощутить вкус уникальных крымских блюд, для этого ему придется приехать на полуостров. И никакие интерактивные сервисы не изменят ситуацию, поэтому гастрономический туризм был, есть и останется.

Фото: Анна Мартынова
Как жители Кенозерского нацпарка успешно развивают въездной туризм

Ирина и Сергей Середа еще 10 лет назад создали в селе Раздольном Советского района первую на полуострове ферму для разведения нутрий разных пород. Их хозяйство начиналось с нескольких зверьков, а сейчас здесь выращивают до 1000 животных в год.

- Принимать экскурсии в нашем хозяйстве мы пока не планируем, - рассказала Ирина. - Но благодаря гастрономической карте рассчитываем найти новых партнеров и покупателей.

Участники проекта признают, что экскурсии на подобные фермы или трапезы в ресторанах национальных кухонь, как правило, не могут быть бюджетными, но у них всегда есть клиенты. И их становится все больше.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Туризм Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Снегопад в Москве продлится до вечера среды
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин