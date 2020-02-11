В Крыму при поддержке министерства экономического развития РК создана "Гастрономическая карта" полуострова, которая облегчит туристам знакомство со вкусами и ароматами местных продуктов и поможет найти рестораны и кафе с национальной кухней.

На интерактивную карту полуострова нанесены "фишки", нажимая на которые, можно получить подробную информацию с адресами и телефонами фермерских хозяйств, производителя продуктов или заведения общепита. Некоторые рестораторы опубликовали и данные о среднем чеке, чтобы турист заранее знал, на какую сумму ему ориентироваться. Для любителей готовить дома - подробные рецепты национальных блюд, например, шкары из рыбной мелочи, варенья из кизила, крымского янтыка или язмы, которая делается из катыка (кисломолочный напиток), огурца, зелени и чеснока. Есть информация о гастрономических особенностях разных территорий полуострова, а также уникальных продуктах.

- Идея создания такой карты давно витала в воздухе, - рассказала инициатор проекта, исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная. - В мае 2019 года была создана концепция проекта. Министерство экономического развития РК, Фонд поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития одобрили его. Сейчас электронная версия проекта содержит информацию о нескольких десятках предприятий, но она будет постоянно дополняться новыми участниками - производителями и рестораторами. Проект для участников бесплатный. На карте представлены все территории Крыма и Севастополя с учетом их специализации. Например, туристам интересно будет узнать, как и где в Крыму выращивают каперсы, хурму, оливки или кизил.

- Речь идет о необычных продуктах и блюдах, уточняет Светлана Возная. - Сейчас не только гости, но и некоторые местные жители не знают, какие растения произрастают по соседству с ними, например, лечебный солерос или сумах - редкая специя, которая напоминает барбарис.

В Крыму открываются все новые сыроварни, пасеки, рыбоводческие хозяйства, фирмы-производители авторских чаев из местных трав и косметической продукции из экологичного натурального сырья. С помощью карты желающие могут подобрать индивидуальный маршрут, исходя из гастрономических и кулинарных предпочтений.

- Очень много семейных фермерских предприятий, - продолжает Возная. - Это порой крошечные хозяйства с особой атмосферой. Несмотря на то что мы живем в век интернет-технологий, житель, например, Красноярска не сможет ощутить вкус уникальных крымских блюд, для этого ему придется приехать на полуостров. И никакие интерактивные сервисы не изменят ситуацию, поэтому гастрономический туризм был, есть и останется.

Ирина и Сергей Середа еще 10 лет назад создали в селе Раздольном Советского района первую на полуострове ферму для разведения нутрий разных пород. Их хозяйство начиналось с нескольких зверьков, а сейчас здесь выращивают до 1000 животных в год.

- Принимать экскурсии в нашем хозяйстве мы пока не планируем, - рассказала Ирина. - Но благодаря гастрономической карте рассчитываем найти новых партнеров и покупателей.

Участники проекта признают, что экскурсии на подобные фермы или трапезы в ресторанах национальных кухонь, как правило, не могут быть бюджетными, но у них всегда есть клиенты. И их становится все больше.