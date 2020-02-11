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11.02.2020 21:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лицей стал инвестором

Эндаумент-фонд создали для развития учебного заведения
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Спецвыпуск № 29(8083)
У элистинского лицея появился собственный эндаумент-фонд (от англ. endowment - пожертвование, вклад). Он уже составляет более 3,5 миллиона рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже выбрана управляющая компания, которая будет приумножать капитал учебного заведения на фондовом рынке, вкладывая его в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Ожидается, что в результате доверительного управления доход лицея составит 9-10 процентов годовых.

Практика инвестиционного финансирования в сфере школьного образования пока нова и непривычна для России. Но в мире она широко применяется. По похожей схеме уже не один век развиваются известные западные университеты, например Гарвардский и Стэндфордский.

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Для небольшой и небогатой степной Республики Калмыкия появление эндаумент-фонда в лицее - это революционное событие. Успех подобных начинаний во многом зависит, с одной стороны, от организаторских способностей инициаторов проекта, а с другой - от готовности меценатов, которыми в основном являются выпускники учебного заведения, вкладывать свои средства в его развитие. В случае с лицеем эта связка сработала эффективно.

- Наш самый главный капитал - это выпускники лицея, учителя и мои коллеги, наши партнеры и родительская общественность, - объясняет успех директор лицея Елена Ширипова.

Чтобы сформировать инвестиционный фонд с внушительным по меркам небольшого учебного заведения капиталом, лицей победил в конкурсе Rybakov Endowment Challenge, учрежденном российским предпринимателем Игорем Рыбаковым и фондом Legacy. По условиям конкурса лицею за короткий срок требовалось собрать полтора миллиона рублей, причем каждый взнос не мог быть меньше 100 тысяч рублей. В случае успеха еще полтора миллиона рублей перечисляет учредитель конкурса, который также выступает в качестве мецената.

Необходимую сумму удалось собрать за месяц. Причем некоторые из выпускников лицея, разбросанных по всему миру, специально скидывались, чтобы вместе перевести 100-тысячный взнос. Пожертвования начали поступать буквально на следующий день после объявления старта кампании. После этого, как признаются педагоги, информация о сборе средств воспринималась как сводки с полей сражений. Отношение к проекту в лицее было более чем серьезное.

- Эндаумент - это возможность привлечь дополнительные средства на долгосрочной основе, вместо того чтобы ходить и выпрашивать у спонсоров деньги на какое-то событие и мероприятие. У нас теперь будет свой "кошелек", куда мы сможем заглядывать в случае необходимости. А самое главное - эти деньги должны идти на развитие образования, - говорит преподаватель истории Светлана Шевенова.

В сборе средств для эндаумент-фонда принимали участие не только выпускники и педагоги, но и нынешние лицеисты. Одной из энтузиасток, которая провела значительную часть организационной работы и переговоров с выпускниками, оказалась 14-летняя Иляна Мамонова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Все началось с того, что один из выпускников предложил принять участие в этом конкурсе, - рассказала Иляна. - Мне это было интересно как шанс получить новый опыт. Я изучила всю информацию о конкурсе и начала работать с меценатами, которые в основном являлись выпускниками лицея. Думаю, достигнутый результат - это заслуга учителей. Через меценатство выпускники могут поблагодарить их за путевку в будущее. Удалось за месяц собрать сумму даже большую, чем та, которая требовалась. Причем несколько меценатов пожелали оказать помощь учебному заведению анонимно. Кстати, пожертвования в фонд приходят до сих пор.

С учетом ожидаемой доходности лицей будет получать около 10 процентов годовых. Это примерно 300 000 рублей в год. Деньги пойдут на развитие лицея, подготовку и стажировку педагогов, премиальный и наградной фонд, на поощрение лицеистов, добившихся особенных успехов, на развитие материальной базы.

Кстати

С инициативой создания эндаумент-фонда также выступала элистинская школа N 21. Шестиклассница Аделия Авшеева победила с этим проектом в одной из номинаций республиканского конкурса "Деловая леди".

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