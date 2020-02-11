Из Абхазии в Россию начали массово ввозить мимозу

В преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта из Абхазии в Россию стали массово доставлять мимозу (акацию серебристую). Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

"В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше, чем обычно, - уточнили в таможне. - Первые партии мимозы стали ввозить уже 3 февраля. Мимозу ввозят как небольшими букетами - в личных целях, так и коммерческими партиями. На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни оформлена первая "цветочная" декларация на 150 килограммов душистого груза".

Для сокращения времени оформления, ускорения прохождения таможенных процедур в отношении коммерческих партий товара применяется упрощенный порядок декларирования.

Основные поставки мимозы традиционно придутся на середину февраля - первые числа марта.

Тем временем

По данным таможенников, в этом году планируется оформить примерно 150 тонн "золотых" букетов. В прошлом году из Абхазии было ввезено около 100 тонн мимозы, в 2018-м - более 90, а в 2017-м - более 33.